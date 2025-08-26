Elodie e Irama sono stati avvistati insieme sul set di un videoclip, facendo pensare a un duetto imminente. Le immagini dal backstage sono diventate virali, accendendo l’entusiasmo dei fan. Dopo Sanremo e i successi estivi, i due artisti sembrano pronti a unire le forze musicali….

Duetto in arrivo tra Elodie e Irama?

Dopo l’attesa collaborazione tra Marco Mengoni e Annalisa, la musica italiana potrebbe presto accogliere un nuovo duetto destinato a dominare le classifiche. I protagonisti? Due artisti amatissimi dal pubblico e reduci da un Festival di Sanremo che ha confermato – se mai ce ne fosse bisogno – la loro forza: parliamo di Elodie e Irama.

Nelle ultime ore, sui social sono spuntate alcune immagini dal backstage di quello che sembra a tutti gli effetti un videoclip musicale. Il dettaglio che ha fatto scatenare i fan? I due artisti sono insieme sul set, tra riprese e sorrisi complici. Il video, pubblicato inizialmente su TikTok da pagine come Popmagazineof e poi diventato virale su X (l’ex Twitter), mostra Elodie e Irama impegnati in quella che sembra una collaborazione inedita.

Non è ancora chiaro quando uscirà il brano né quale sarà il suo titolo, ma tutto lascia intendere che un duetto sia davvero in arrivo. La notizia ha immediatamente infiammato il web, complice l’affetto enorme che entrambi raccolgono tra il pubblico. Elodie è reduce da San Siro e dal Maradona sold-out e da un post-Sanremo di grande impatto mediatico, così come Irama, che ha conquistato ancora una volta il cuore del pubblico con la sua musica.

Che si tratti di un tormentone autunnale o di una ballad potente, i fan sono già in fibrillazione e non vedono l’ora di scoprire cosa si nasconderà in tutto questo.

Un ritorno sulle scene insieme che potrebbe segnare uno dei momenti musicali più interessanti della seconda metà del 2025. Rimanete sintonizzati: la musica di Elodie e Irama sta per regalarci un altro capitolo interessante!