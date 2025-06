Paola Barale lancia una frecciata ad Alfonso Signorini durante l’ospitata a Non lo faccio x moda

Ospite del podcast Non lo faccio x moda di Giulia Salemi, Paola Barale ha lanciato una frecciata ad Alfonso Signorini, ricordando quando ha sporto denuncia a seguito di una paparazzata.

Le parole di Paola Barale

Nelle ultime ore ad arrivare come ospite a Non lo faccio x moda, il podcast di Giulia Salemi, è stata Paola Barale. La celebre e amata showgirl, che come tutti sappiamo ha fatto la storia della televisione italiana, si è così raccontata senza filtri, rivivendo i momenti salienti della sua carriera e della sua vita privata. Nel corso della chiacchierata è però accaduto qualcosa che ha attirato l’attenzione del pubblico.

LEGGI ANCHE: Temptation Island, l’incidente con la barca non andrà in onda

Paola Barale ha infatti parlato di quella volta in cui il settimanale Chi, all’epoca diretto da Alfonso Signorini, la paparazzò sul terrazzo di casa sua a Ibiza in topless. La conduttrice, su tutte le furie, decise così di denunciare la rivista, tuttavia i giudici ritennero che il reato non sussisteva e così la showgirl perse la causa. Tornando sull’accaduto, e lanciando una frecciata al giornalista, Paola ha così dichiarato:

“Ho perso la causa sulla roba della paparazzata. Se mi sono sentita violata? Dovresti chiederlo al tuo amico Alfonso Signorini, che ha pubblicato le foto. Lui ha fatto il suo mestiere, perché se la legge permette di fare questo…Il problema è che io vivevo in un comprensorio a Ibiza. C’era una circolare in cui si diceva che erano vietati i droni e io penso che le foto siano state scattate con un drone. Io denunciai il giornale”.

Ma non solo. Paola Barale ha anche rivelato se dopo la paparazzata ha più risentito Alfonso Signorini e in merito ha aggiunto: “Se ci siamo più sentiti io e Alfonso? Sì. Lui ha fatto il suo lavoro e lo fa anche molto bene. Non corrisponde a quello che piace a me”.