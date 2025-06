L’incidente con la barca non andrà in onda nel corso delle nuove puntate di Temptation Island

Pochi giorni fa la barca utilizzata per trasportare i protagonisti della nuova edizione di Temptation Island è rimasta coinvolta in un incidente. L’accaduto però non andrà in onda nel corso delle puntate del reality show di Canale 5.

Il retroscena su Temptation Island

Mancano poche settimane alla partenza ufficiale della nuova edizione di Temptation Island, che come da tradizione andrà in onda su Canale 5 con la conduzione di Filippo Bisciglia. In questi giorni nel mentre sono partite le registrazioni del reality show targato Maria De Filippi e a breve inizieranno a essere svelate le coppie protagoniste della trasmissione. Quest’anno intanto, come è ormai ben noto, le riprese si svolgono in Calabria, presso il Calalandrusa Resort, e di certo in molti si chiedono già cosa accadrà.

In attesa di scoprirlo, nelle ultime ore qualcosa ha attirato l’attenzione del web. Una barca di produzione, utilizzata per trasportare i concorrenti sulla spiaggia, è rimasta coinvolta in un incidente. Stando alle prime ricostruzioni, l’imbarcazione avrebbe urtato un relitto e sarebbe rimasta incastrata di fronte al litorale del resort. Nessuno, per fortuna, è rimasto ferito e tutti sarebbero sani e salvi.

Nel mentre FanPage ha fatto sapere che l’incidente con la barca non verrà mandato in onda nel corso delle nuove puntate di Temptation Island. Stando a quanto ha appreso il noto portale infatti pare che le coppie fossero già sbarcate sulla spiaggia e che si trovassero già all’interno del villaggio al momento dello scontro.

Il pubblico intanto attende con ansia la partenza della nuova edizione del reality show. Stando alle prime indiscrezioni, la prima puntata sarebbe prevista per il prossimo 3 luglio e di certo anche stavolta ne vedremo di belle. Ma chi saranno quest’anno i protagonisti che hanno deciso di partire per un viaggio nei sentimenti? Non resta che attendere ancora qualche giorno per scoprirlo.