NEWS

Nicolò Figini | 14 Agosto 2023

In queste ultime ore Paola Di Benedetto ha pubblicato la prima foto del bacio in pubblico con il fidanzato Raoul

Il bacio tra Raoul e Paola Di Benedetto sui social

Nei mesi precedenti Paola Di Benedetto era tornata a parlare della fine della sua storia con Federico Rossi. Aveva affermato di aver instaurato un rapporto d’amicizia con il cantante e oggi sono rimasti ancora in contatto:

“A oggi comunque posso dire che ci vogliamo un gran bene. E mai avrei pensato di poter dire una cosa del genere riferito a un mio ex compagno. Perché sono una di quelle che pensa ‘come si fa a stare in buoni rapporti con un ex?’. E invece se uno vuole, resta dell’affetto sincero, puoi restare in buonissimi rapporti con una persona. Anzi, ci sentiamo anche per diverse cose.

Mi racconta del suo lavoro, della sua musica ed è bella questa cosa. Perché se resta davvero un affetto sincero è comunque un rapporto che non hai reso vano. E comunque io mi auguro di continuare a conservare questo bel rapporto con lui, anche se di amicizia e non più di amore”.

Tuttavia, la vita amorosa di Paola Di Benedetto è andata avanti e dopo un breve flirt con Rkomi ha fatto sparire le sue tracce per un po’. Qualche settimana fa, invece, è riapparsa ufficializzando la sua storia con il calciatore Raoul Bellanova. La foto li vedeva sdraiati sul divano in atteggiamento complice. Anche se la foto che conferma la frequentazione è quella che potete vedere qui sotto.

La foto del primo bacio in pubblico tra Paola Di Benedetto e il nuovo fidanzato

Qui li vediamo scambiarsi un tenero bacio sulle labbra. Si tratta della prima immagine pubblica di un loro scambio d’affetto. Voi che cosa ne pensate? Vi piace questa nuova coppia? Fatecelo sapere con un commento. Nel frattempo continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.