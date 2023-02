Quando Paola e Chiara entrarono nella Casa del Grande Fratello e cantarono “Vamos a bailar” per i finalisti

NEWS

Debora Parigi | 14 Febbraio 2023

La sorpresa di Paola e Chiara al Grande Fratello nel 2004

Con la reunion in occasione del Festival di Sanremo 2023, Paola e Chiara sono tornate ad essere le regine indiscusse e stanno facendo ballare proprio tutti con la loro Furore. Proprio come facevano molti anni fa con le loro grandi hit musicali. E proprio all’inizio degli anni 2000 le due sorelle erano famosissime, tanto da finire anche al Grande Fratello.

Era il 2004 e non esisteva la versione Vip del GF, solo quella nip. Ed erano gli anni delle edizioni molto amate del reality. Alla conduzione c’era una perfetta Barbara D’Urso. E tra i concorrenti? Stiamo parlando dell’edizione di Serena, Patrick, Katia, Ascanio, Luca Argentero. Insomma, una delle edizioni che è passata alla storia. Tanti infatti ricordano la serata nella suite di Katia e Patrick in cui arrivarono a sentirsi male a forza di bere spumante.

I finalisti di quell’edizione furono proprio Serena, Patrick e Katia e nella puntata prima della finale ebbero una splendida sorpresa. Il Grande Fratello li nominò tutti e tre migliori della settimana e quindi ebbero come premio la possibilità di passare una notte nella suite. Ma proprio lì dentro, durante la puntata, entrarono Paola e Chiara. Il duo musicale tenne un mini-concerto nella Casa più spiata d’Italia, cantanto e ballando con i tre gieffini i loro più grandi successi, tra cui “Vamos a bailar”. E presentarono il loro brano che doveva uscire di lì a poco.

Immaginate essere al gf e trovarvi quelle due a fare un concerto in casa signorini non sarai mai famoso pic.twitter.com/ZbBO4xxfKu — heygiospeaking 🪩 (@GioCellRed) February 14, 2023

Insomma fu un momento davvero iconico sia per i concorrenti che per il pubblico che per il reality in sé. Le due sorelle erano sulla cresta dell’onda in quel periodo e la loro presenza nel reality fu un evento davvero eccezionale.