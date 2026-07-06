Il caso Balogun continua a far discutere. Si è scatenato uno scontro tra Paola Ferrari e Marco Tardelli in diretta. Un botta e risposte che ha lasciato lo studio in silenzio.

Paola Ferrari e Marco Tardelli, scontro in diretta: cala il gelo

Il caso Balogun continua a far discutere ben oltre il campo da gioco. La decisione della FIFA di sospendere la squalifica automatica inflitta all’attaccante degli Stati Uniti dopo l’espulsione contro la Bosnia ha acceso il dibattito internazionale e ha trovato spazio anche negli studi Rai durante la trasmissione dedicata ai Mondiali 2026. Quella che doveva essere una normale analisi tecnica si è però trasformata in un acceso botta e risposta tra Paola Ferrari e Marco Tardelli, lasciando per qualche istante lo studio in silenzio. Al centro della discussione, le dichiarazioni dell’ex campione del mondo sulla gestione del caso da parte della FIFA.

Commentando la decisione della FIFA di permettere a Folarin Balogun di disputare gli ottavi di finale contro il Belgio, Marco Tardelli ha espresso forti perplessità. “È una gran brutta cosa perché, al di là del fatto che lui possa aver commesso il fallo volontariamente o meno, se fosse successo in area di rigore avrebbero dato il rigore. Sicuramente. Era rigore. E allora era anche fallo e, di conseguenza, questa decisione non andava annullata.” Fin qui una valutazione tecnica. A cambiare il clima in studio è stata però la frase successiva: “Ma in questo Mondiale si può fare di tutto, perché basta ricevere degli ordini.” Un’affermazione pesante, pronunciata in diretta televisiva, che ha immediatamente attirato l’attenzione degli altri ospiti e della conduttrice.

Caso Balogun: il botta e risposta tra Paola Ferrari e Marco Tardelli

Paola Ferrari è intervenuta quasi subito prendendo le distanze dalle parole del collega e sottolineando il peso di quelle dichiarazioni.

“Ah, degli ordini, dici. Va bene, certo, quello che dici è importante e te ne assumi la responsabilità.” Poco dopo la giornalista ha coinvolto anche Paulo Roberto Falcao, presente in studio come opinionista: “Detto ciò, Paolo Roberto, non so chi possa dare un ordine a Infantino, ma…”

A quel punto Tardelli ha preferito chiarire immediatamente il proprio pensiero: “Io non ho fatto nessun nome.” Lo scambio ha creato un evidente momento di tensione, tanto da diventare uno dei passaggi più commentati della trasmissione e dei social nelle ore successive.

La vicenda Balogun si conferma quindi uno dei temi più controversi di questi Mondiali 2026. La sospensione della squalifica da parte della FIFA ha diviso tifosi, addetti ai lavori ed ex calciatori, con opinioni molto differenti sulla correttezza della decisione. Le parole di Tardelli hanno aggiunto un ulteriore elemento polemico, alimentando il dibattito sulla gestione disciplinare del torneo e sulle eventuali pressioni che potrebbero influenzare alcune scelte. Un’interpretazione che Paola Ferrari ha voluto immediatamente ridimensionare, richiamando l’attenzione sulla responsabilità delle dichiarazioni rilasciate in diretta.

Intanto Balogun sarà regolarmente in campo negli ottavi di finale, mentre la discussione attorno al suo caso continua ad accendere studi televisivi e social network.