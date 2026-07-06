Affari Tuoi e la denuncia sui casting: il caso che riaccende il dibattito su regole di selezione e trasparenza televisiva.

Il caso legato ai casting di Affari Tuoi ha riaperto il dibattito sui criteri di selezione nei programmi televisivi e sulla loro possibile incidenza in termini di equità e trasparenza. La vicenda, infatti, è approdata anche sul piano legale dopo la presentazione di una denuncia da parte di una candidata esclusa, che contesta le modalità di accesso ai provini e ipotizza possibili profili discriminatori. L’episodio solleva così interrogativi su quali requisiti possano essere legittimamente richiesti ai partecipanti e fino a che punto tali regole possano influire sull’accesso ai format televisivi pubblici.

Casting e polemica su Affari Tuoi: il caso che riapre il dibattito sui criteri di accesso

Il programma televisivo Affari Tuoi, condotto da Stefano De Martino, è finito al centro di una controversia dopo la denuncia presentata da una candidata esclusa durante la fase di selezione. La vicenda riguarda Lumitina Toma, 50 anni, imprenditrice di origine romena ma residente in Italia da circa trent’anni, che aveva partecipato ai provini inviando il consueto video di presentazione previsto dal regolamento dei casting.

Secondo quanto riportato da diverse testate, tra cui La Sicilia, la sua candidatura sarebbe stata respinta in seguito alla mancata soddisfazione di un requisito specifico del format: non sarebbe sufficiente la sola residenza nel Paese, ma sarebbe richiesta la nascita in un comune italiano. Questo dettaglio, già presente nelle linee guida di partecipazione che limitano l’accesso anche in base alla regione di nascita o residenza e alla cittadinanza, avrebbe portato all’esclusione della donna dalla selezione finale, aprendo un caso mediatico sul funzionamento delle regole dei game show Rai .

“Discriminata ai casting”, denuncia ad Affari Tuoi: guai per De Martino

Dopo lo stop ai provini, la candidata ha scelto di procedere per vie legali affidandosi agli avvocati Alessandro Romanò e Giacinto Canzona, che hanno annunciato la presentazione di una diffida nei confronti della produzione del programma di Stefano De Martino. Alla base dell’azione giudiziaria c’è la presunta violazione del principio di uguaglianza, con l’accusa che il requisito contestato possa configurare una forma di discriminazione legata all’origine personale e non a reali competenze o criteri oggettivi di selezione.

I legali sostengono che l’esclusione non sia compatibile con i principi costituzionali e con le normative europee sulla parità di trattamento, sottolineando come un programma della televisione pubblica non dovrebbe introdurre distinzioni tra cittadini basate sul luogo di nascita. “Chi paga le tasse puntualmente, chi fornisce lavoro agli altri, chi vota regolarmente a tutte le elezioni non può partecipare a un programma Rai solo perché è di origine rumena. Abbiamo inviato un avviso formale a Rai per questa grave forma di discriminazione. Non esistono cittadini di classe ‘A’ e ‘B’, ed è inaccettabile che la televisione pubblica, in alcuni programmi, violi la Costituzione discriminando le persone in base a razza o etnia”.

La vicenda ha così ampliato il dibattito oltre il singolo caso, riportando l’attenzione sulle modalità con cui vengono scelti i concorrenti nei format televisivi, sull’autonomia delle produzioni e sulla necessità di regole trasparenti e uniformi nei casting, mentre si attendono eventuali sviluppi giudiziari e risposte ufficiali da parte della Rai.