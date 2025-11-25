Nel corso del concerto a Messina, Elodie a sorpresa ha fatto salire un suo fan sul palco e insieme ha cantato con lui. Il momento inaspettato è diventato virale in rete.

Elodie canta sul palco con un suo fan

Prosegue alla grande il tour nei palazzetti di Elodie in giro per l’Italia con le ultime date di questa intensa avventura.

Quello di ieri stato un concerto davvero molto intenso e ricco di emozioni quello portato sul palco da Elodie ieri a Messina. Non solo per la speciale dedica che l’artista ha riservato alla cara amica Ornella Vanoni. Durante la serata la cantante ha affermato di voler fare un qualcosa di insolito durante i suoi live, un qualcosa che non le era mai capitato prima. Ovvero far salire con lei sul palco un fan e condividere un duetto con lui.

“Io ho sempre detto una cosa, che l’avrei fatto senza persone sul palco. Però… dai sali”, ha detto rivolgendosi al ragazzo lì presente nelle primissime file. Il giovane ha prima dato un abbraccio a Elodie. L’artista gli ha spiegato un po’ cosa dovessero fare, per poi prendergli la mano.

Dopo aver introdotto a cappella “La coda del diavolo”, duetto strepitoso che Elodie ha realizzato con Rkomi, la cantante ha lasciato il microfono al suo fan, che ha intonato parte del brano. Molto divertiti il supporter e la cantante si sono scatenati sul palco e hanno realizzato insieme l’intera performance sulle note di questa canzone.

Il fan è sembrato molto a suo agio e spigliato e questo ha parecchio divertito Elodie, come potete vedere da queste immagini qui sotto…

Come detto la scena è diventata virale sui social e in tanti si sono immedesimati nel ragazzo che ha realizzato un po’ il sogno di tutti i fan. Elodie, dall’altra parte, è stata molto carina e disponibile nel rendere possibile questo desiderio. E chissà che magari non possa ripetersi in qualche altra occasione ancora.

