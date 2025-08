All’AREA Roma Pride Paola Perego ha preso le difese di Barbara d’Urso, ferma dalla TV da due anni: “Sta subendo ingiustizie. Mi schiero dalla sua parte. Impensabile non lavori”

Paola Perego difende Barbara d’Urso

Alle Terme di Caracalla ieri durante la serata dell’AREA Roma Pride è stata ospite Paola Perego. Alla conduttrice Rai hanno domandanto di esprimere la propria preferenza su alcuni volti femminili dello spettacolo italiano e mondiale. Tra questi è anche comparso il nome di Barbara d’Urso.

Vedendo l’immagine della collega, Paola Perego si è lasciata andare a uno sfogo dove ha non solo difeso la presentatrice partenopea, ma ha anche lamentato il trattamento che le è stato riservato dal mondo della TV dopo due anni di stop.

Quando le hanno chiesto di decidere, tra le tante, tra Barbara d’Urso ed Elodie, Paola Perego non ha avuto dubbi nel puntare tutto sulla collega e ci ha tenuto ovviamente anche a dare una motivazione più che esaustiva. Rivolgendosi alla platea presente, ha commentato:

“Scelgo Barbara D’Urso per le cattiverie che le hanno fatto e le ingiustizie che sta subendo, mi voglio schierare dalla sua parte”. A tal proposito Paola Perego ha commentato la lontananza dalla scena della d’Urso ormai da due anni, ritenendola sbagliata:

“Non è giusto che una professionista come lei sia stata messa all’angolo all’improvviso, senza una ragione. La tv che lei faceva può piacere o no, ma dietro un programma c’è sempre un editore che ti dà la linea da seguire, a lei hanno detto di fare quello. E lo ha fatto anche molto bene”. Infine, Paola Perego ha aggiunto: “È impensabile che una professionista come lei oggi non lavori”.

Paola Perego: «Scelgo Barbara D’Urso per le cattiverie che le hanno fatto e le ingiustizie che sta subendo, mi voglio schierare dalla sua parte.

Dietro un programma c’è sempre un editore che ti dà la linea da seguire, a lei è stato detto di fare quello».



(Da Area* Roma Pride) pic.twitter.com/oV5bIHPcdY — Cinguetterai  (@Cinguetterai) August 2, 2025

Un gesto solidale quello di Paola Perego nei confronti di Barbara d’Urso, che sicuramente farà piacere alla presentatrice. Conduttrice peraltro che forse rivedremo in Rai nel 2026 con una nuova trasmissione. Lei a Il Corriere ha raccontato il tutto entusiasta, senza svelare troppo. Anche se, recentemente, Davide Maggio ha dichiarato che la d’Urso probabilmente starà ancora ferma per un po’.

In ogni caso così come Paola Perego anche gran parte del pubblico vorrebbero rivedere Barbara d’Urso in TV.