Secondo quanto scritto da Davide Maggio uno dei programmi Rai destinato a Barbara d’Urso sarebbe sfumato e “passato nella mani di un’altra conduttrice”.

Sfuma il programma Rai per Barbara d’Urso?

Non si placano le notizia sul futuro televisivo di Barbara d’Urso. Dove la vedremo e quando? Molti telespettatori se lo stanno domandando e vorrebbero capire se ci saranno dei progetti per la conduttrice dopo la mancata conferma a Mediaset.

Recentemente si era parlato della possibilità, anche durante i palinsesti Rai, di rivederla nel 2026 su con un nuovo format fatto su misura per lei (come vedremo). Ma ora che la nuova stagione si avvicina, ci sono delle novità? Nel box delle domande su Instagram, qualcuno ha chiesto a Davide Maggio se ci sarà modo di rivedere in TV Barbara d’Urso o se starà ferma anche quest’anno.

Il giornalista pare avere dato per buona la seconda opzione, aggiungendo poi: “Credo di sì. Anche perché il progetto ‘Carramba’ è già passato nelle mani di un’altra conduttrice”.

Storia Instagram di Davide Maggio su Barbara d’Urso

Se così fosse dunque ci sarà da attendere ancora un po’. Ma ricordate cosa ha detto appena un mese fa la d’Urso sul suo ritorno in TV?

Cosa ha detto la conduttrice un mese fa…

Di questo a Il Corriere della Sera, Barbara d’Urso ne ha già parlato. Precisamente in un’intervista uscita il 30 giugno, ha raccontato a Elvira Serra dell’incontro avuto con il il direttore dell’Intrattenimento Prime Time Rai, Williams Di Liberatore e il CEO di Freemantle Italia.

Non solo la stima reciproca, ma in quella circostanza ha tenuto a precisare che non ha nulla a che fare con Carramba, come letto in giro, così come un ciclo di puntate.

“È un progetto di ‘emotainment’ bello, elegante, popolare, commovente e divertente. Tagliato su misura per me e del Prime Time di Rai Uno”. Peraltro Barbara d’Urso ha fatto sapere che sarebbe stato di 4/5 puntate da trasmettere al venerdì a partire da gennaio.

Dall’altra parte Di Liberatore aveva parlato invece di progetto in “fase primordiale di analisi”, confermando progetti sia per la conduttrice che per altri volti della TV nel 2026.

Ora che succederà?