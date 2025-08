Con un video su Instagram un ex concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello si è sfogato contro gli hater. A ognuno di loro ha rivolto un messaggio: “Smettetela di seguirci e di guardarci, ignorateci”.

Grande Fratello, ex concorrente contro gli hater

Sebbene il Grande Fratello sia ormai concluso da diversi mesi e si sta già pensando alla nuova edizione (che vedrà Simona Ventura alla conduzione), alcuni protagonisti dell’ultima stagione continuano a far discutere sui social e attirare a sé durissime critiche. E non parliamo di Lorenzo Spolverato questa volta, ma di Luca Giglioli, noto al pubblico con il soprannome “Giglio”.

Tramite una serie di storie su Instagram l’ex concorrente del Grande Fratello si è lasciato andare a un lungo sfogo in cui se l’è presa con gli insulti che i personaggi pubblici ricevono costantemente sui social da parte degli hater. Che riguardino la sua relazione con Yulia Naomi Bruschi, conosciuta nella casa e non, è uno di quei concorrenti a quanto pare costantemente sotto attacco. Rivolgendosi ai cosiddetti ‘leoni da tastiera’, Giglio ha voluto metterci la faccia.

L’ex protagonista del Grande Fratello ha subito puntualizzato di non essere abituato a fare cose del genere, ma sente l’esigenza di intervenire dopo la chiusura di un capitolo di sei mesi. Per quanto abbiamo visto lui e i suoi compagni d’avventura in tutte le loro sfaccettature, Giglio ha precisato: «Ma alla fine voi non ci conoscete davvero. Ci vedete solo attraverso uno schermo, per quello che vi è stato mostrato o raccontato».

Consapevole della sua visibilità ha però posto un limite chiaro: «So di essere un personaggio pubblico, e accetto critiche e apprezzamenti. Ma non accetto gli insulti. Nessuno vi dà il diritto di offendere persone che non conoscete», ha detto dopo l’esperienza al Grande Fratello.

Senza girarci troppo intorno e piuttosto netto Giglio del Grande Fratello ha detto con fermezza: «Smettetela di seguirci e di guardarci. Se non vi piacciamo, potete semplicemente ignorarci. È davvero così difficile?».

Nel suo discorso Luca ha anche voluto ricordare come dietro ogni profilo social ci siamo persone vere e non avatar. Per quanto gli insulti non lo tocchino, lo infastidisce che si dia per scontato farlo. A detta sua queste importanti piattaforme dovrebbero essere utilizzate per condividere contenuti, scambiare opinioni, non per sfogare le proprie frustrazioni: «Gli insulti li rivolgo, forse, solo a chi conosco. Voi potreste essere i miei genitori o i miei nonni: abbiate rispetto».

Per concludere l’ex volto del Grande Fratello ha posto delle domande direttamente agli utenti: «Che senso ha aprire un telefono solo per insultare qualcuno? Non è meglio usarlo per vedere qualcosa che ci emoziona o ci fa sorridere?».