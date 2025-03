Al Grande Fratello Javier Martinez ha imitato l’amico Maxime Mbanda truccandosi il volto. Poco è bastato e sul web qualcuno l’ha accusato di razzismo. L’ex gieffino è intervenuto sulla faccenda.

L’accusa a Javier Martinez, parla Maxime

Siamo alle battute finali di questo Grande Fratello. Così come capitato in altre edizioni anche quest’anno il programma ha inviato i concorrenti a imitare i loro compagni d’avventura. Grazie a questo momento ne è stato realizzato un vero e proprio cortometraggio che ha tenuto impegnati Javier Martinez e i suoi coinquilini.

Ieri pomeriggio proprio Javier Martinez ha imitato il suo compagno Maxime Mbanda, mentre Helena Prestes ha vestito i panni di Amanda Lecciso. Quanto accaduto ha scatenato una polemica sui social. Come mai? Vi starete chiedendo.

Per imitare il suo amico Maxime Mbanda, Javier Martinez si è colorato il volto di marrone con del trucco. E apriti cielo! Sono mancati pochi secondi e subito su X e le altre piattaforme è scoppiata la discussione, in cui il pallavolista è stato accusato di blackface e razzismo.

il dibattito è giunto a Maxime Mbanda che sui suoi social ha commentato l’accaduto. Per quanto abbia pieno rispetto del pensiero di tutti, l’ex gieffino non si è sentito offeso e ha preso le difese del suo amico: “Ognuno ha sicuramente il proprio pensiero e lo rispetto, ma per me il RAZZISMO è ben altro. Te quiero hermano”.

La storia di Maxime Mbanda in difesa di Javier Martinez

Bastano dunque queste parole per mettere un punto definitivo alla polemica che ha travolto nelle scorse ore Javier Martinez. Il suo amico Maxime Mbanda, conosciuto nella Casa del GF, ha smorzato le polemiche in difesa del pallavolista argentino.

Intanto ricordiamo che stasera durante la puntata del Grande Fratello (QUI LE ANTICIPAZIONI) scopriremo non sono chi sarà certo di arrivare in finale insieme e Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi e Zeudi Di Palma. Sapremo infatti anche chi sarà il prossimo eliminato e rinuncerà a questo privilegio.