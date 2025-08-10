Dopo le voci sulla rottura tra Simone e Sonia B, nella notte è spuntata una nuova segnalazione sulla coppia di Temptation Island

Nella giornata di ieri sono spuntate voci su una possibile rottura tra Sonia B e Simone dopo il loro ricongiungimento “un mese dopo” Temptation Island. Ma ora le cose sarebbero cambiate ancora.

Simone e Sonia B dopo Temptation Island

Nella giornata di ieri Lorenzo Pugnaloni aveva rivelato un’indiscrezione secondo la quale Sonia B e Simone di Temptation Island si fossero lasciati a causa di alcune incomprensioni.:

“Stamattina alcune indiscrezioni mi hanno rivelato come prosegue tra Simone e Sonia B.: alcuni compaesani hanno riferito che non stanno più insieme e che si sarebbero lasciati poco dopo la registrazione del mese dopo.

Ovviamente, come vi dicevo, li rivedremo a Uomini e Donne per un confronto. Lei, comunque, ha deciso di tenere il bambino ugualmente. lo vi avevo accennato di qualche movimento tra lui e la single Rebecca, avrà inciso anche questo? PARLIAMO DI INDISCREZIONI, vedremo!”.

LEGGI ANCHE: Dopo la separazione Chiara Ferragni torna a parlare di Leone e Vittoria a sorpresa, cosa ha detto

Nella notte, tuttavia, il giovane esperto di gossip ha aggiornato sulla situazione dei due ex concorrenti di Temptation Island. A quanto pare, se c’è stata davvero una crisi, Simone e Sonia B l’hanno superata perché si sono fatti vedere felici e sorridenti seduti “in un noto locale del centro“. Poi aggiunge:

“Pochissime ore fa ci è arrivata una foto che li ritrae insieme, rilassati e sorridenti, durante una colazione al bar, risalente alla mattina del 7 agosto. Altro che rottura definitiva”.

La foto pubblicata all’interno della newsletter di Pugnaloni, infatti, sembrerebbe la prova che i rapporti tra loro siano sereni e distesi. Al momento non abbiamo altre informazioni ma ci premureremo di tenervi informati nel caso in cui ci dovessero essere dei nuovi sviluppi.

Nel frattempo, a prescindere dalla situazione, Sonia B sta portando avanti la sua gravidanza e anche in questo caso, il giorno del parto, saremo pronti a comunicarvi la lieta notizia!