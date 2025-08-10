Si sta facendo strada l’ipotesi della presenza di due noti sportivi a Ballando con le stelle. Ecco chi sarebbero

Una nuova indiscrezione rivela che a Ballando con le stelle 2025 potremmo vedere due famosissimi sportivi. Ecco di chi si tratta.

Due sportivi a Ballando con le stelle?

Non molto tempo fa Milly Carlucci aveva promesso, nel corso di un’intervista, delle grandi sorprese all’interno del cast di Ballando con le stelle e di certo non sono mancate. Per adesso i concorrenti ufficiali che sono stati annunciati sono Rosa Chemical, Andrea Delogu, La Signora Coriandoli, Marcella Bella, Francesca Fialdini e Barbara d’Urso.

LEGGI ANCHE: Spunta una nuova (e inaspettata) segnalazione a poche ore dalla presunta rottura tra Sonia B e Simone

A questi, però, si potrebbero aggiungere altri volti molto noti come per esempio Nancy Brilli. Ma come riporta anche il sito Biccy, Hit sul portale Affari Italiani, ha rivelato che il pubblico dovrebbe vedere anche due sportivi molto noti e amati: Filippo Magnini e Fabio Fognini:

“Si profilerebbe un derby sportivo nella prossima edizione di Ballando che vedrebbe protagonisti Fabio Fognin e Filippo Magini. […] Se Magnini alla fine farà parte della prossima edizione di Ballando lo scopriremo nei prossimi giorni“.

Ovviamente nulla è ancora sicuro perché si tratta di rumor e la prova definitiva arriverà solamente nel momento in cui i social di Ballando con le stelle daranno l’annuncio ufficiale. Per tale ragione, al momento, vi suggeriamo di prendere tutto ciò con le pinze.

LEGGI ANCHE: Giulia Stabile accusata di essersi rifatta dopo Amici, lei interviene e si sfoga – FOTO

Se l’indiscrezione fosse corretta, però, per entrambi si tratterebbe di un ritorno in pista. Magnini ha partecipato nel 2013 come ballerino per una notte nella nona edizione, mentre Fognini è apparso lo scorso anno. Cosa succederà davvero lo scopriremo tra poche settimana, inoltre ricordiamo che la data di inizio è prevista per il 27 settembre 2025 solo su Rai 1 e in streaming su RaiPlay.