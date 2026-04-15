La famiglia Berlusconi torna al centro dell’attenzione. I riflettori sono puntati su Luigi, il figlio più piccolo di Silvio, e su sua moglie, Federica Fumagalli. La coppia ha infatti tenuto segreta una notizia che ora, in poche ore, ha già fatto il giro del web. Di cosa si tratta? Scopriamolo insieme.

Luigi Berlusconi, spunta il gossip sul figlio più piccolo di Silvio

Luigi Berlusconi è il figlio minore di Silvio Berlusconi, nato dal matrimonio dell’ex Presidente del Consiglio con Veronica Lario. Classe 1988, ha oggi 37 anni ed è sposato con Federica Fumagalli, coetanea ed ex compagna alla Bocconi. Il Settimanale Chi, nelle ultime ore, ha portato la coppia, da sempre molto riservata, sotto i riflettori per una notizia destinata a cambiare gli equilibri in casa Berlusconi. Luigi e Federica, infatti, sono in attesa del terzo figlio!

Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli: “Lo avevano confidato solo agli amici più stretti”

Il figlio più piccolo di Silvio Berlusconi, Luigi, e sua moglie Federica Fumagalli, sono in attesa del terzo figlio. Come visto a lanciare l’indiscrezione il Settimanale Chi, sul quale si legge: “Un segreto che hanno custodito per mesi, confidandolo solamente agli amici più stretti. Ma oggi la dolce attesa è confermata.” Ad accompagnare le parole alcune immagini scattate a Milano, al Parco Sempione, dove Luigi e Federica sono stati fotografati durante una tranquilla passeggiata domenicale. Quando nascerà il bambino? Il piccolo/a dovrebbe nascere in estate.

Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli: la famiglia si allarga

Una notizia inaspettata che porterà nuova gioia all’interno della famiglia Berlusconi. Luigi, figlio minore di Silvio, e sua moglie Federica Fumagalli stanno per diventare nuovamente genitori: il terzo figlio dovrebbe infatti nascere in estate. Una storia d’amore, la loro, nata ai tempi dell’Università, alla Bocconi. Lui si è laureato in Economia e Finanza, lei in Giurisprudenza, anche se oggi lavora nel mondo degli eventi, mentre Luigi è impegnato nel gruppo Fininvest. Si sono sposati nel 2020, dopo un fidanzamento di circa 10 anni, e hanno già due figli, Emanuele Silvio e Tommaso Fabio. Luigi e Federica hanno scelto una vita lontano dai riflettori, niente ostentazioni, pochi eventi pubblici e, per quanto possibile, una quotidianità fatta di normalità. Ora la notizia del terzo figlio in arrivo, ancora non si sa, o almeno non è stato reso noto, se si tratterà di una femminuccia o di un altro maschietto. Staremo a vedere nei prossimi mesi se ci saranno aggiornamenti.