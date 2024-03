NEWS

Vincenzo Chianese | 24 Marzo 2024

Grande Fratello

Pochi giorni fa Paolo Masella è stato eliminato dalla casa del Grande Fratello, a un passo dalla finale. In queste ore così l’ex gieffino è tornato a lavorare in macelleria.

Paolo Masella torna in macelleria

Lo scorso lunedì, a una settimana esatta dalla finale, Paolo Masella è stato eliminato dal Grande Fratello e ha così dovuto lasciare la casa a un passo dall’ultima puntata. In questi giorni dunque l’ex gieffino è tornato alla sua vita di sempre e solo poche ore fa ha anche fatto ritorno sui social. Paolo ha così pubblicato un lungo post di ringraziamento, affermando:

“Grazie di cuore. Adesso che sono uscito dalla casa mi sto accorgendo dell’affetto che mi state facendo sentire e che spero di essere in grado di restituirvi nel miglior modo possibile. Sono stati mesi molto complessi. […] Posso dire con certezza che sono onorato e orgoglioso del percorso che ho intrapreso, perché davanti a me ho la possibilità di diventare la migliore versione di me stesso e questo mi riempie di stimoli positivi. […] Grazie al GF per questi mesi, per le emozioni che ho provato, per avermi aiutato a raccontare la mia storia e per essere entrato nella quotidianità di milioni di persone. Sono certo che sia solo l’inizio di un viaggio splendido pieno di soddisfazioni”.

Ma non è finita qui. A distanza di pochi giorni dall’eliminazione dal Grande Fratello, Paolo Masella è infatti tornato a lavorare in macelleria. Naturalmente i video del momento, pubblicati sui canali ufficiali dell’ex gieffino, hanno fatto prontamente il giro del web.

Paolo è così tornato dai suoi affezionati clienti, riprendendo a servirli come ha sempre fatto prima della popolarità ottenuta grazie al Grande Fratello.

Domani sera nel mentre finalmente Masella si ricongiungerà a Letizia Petris e i due potranno dare ufficialmente il via alla loro vita insieme.