Vincenzo Chianese | 24 Marzo 2024

Amici 23

Questa mattina si è svolta la registrazione di una puntata speciale di Amici 23, che andrà in onda su Canale 5 nei prossimi giorni. Ma cosa è accaduto in studio? Andiamo a scoprire le anticipazioni e gli spoiler.

Le anticipazioni di Amici 23

Nella mattina di domenica 24 marzo si è svolta la registrazione di una puntata speciale di Amici 23. A sorpresa infatti nelle scorse ore il pubblico è stato convocato presso gli studi Elios in Roma, tuttavia fino a poco fa aleggiava il mistero su quello che sarebbe accaduto. Ma cosa è successo dunque? Andiamo a scoprire le anticipazioni e gli spoiler, come sempre forniti di Superguidatv in collaborazione con Amici News.

Stando a quanto si legge, il pubblico in studio ha avuto il compito di votare da 1 a 10 le esibizioni di tutti gli allievi ancora in gara. Mentre i cantanti hanno presentato i loro inediti, i ballerini si sono esibiti con il loro cavallo di battaglia.

Assenti in studio sia Maria De Filippi che i professori.

Ma proseguiamo con le anticipazioni e andiamo a scoprire l’ordine di esibizione degli allievi.

L’ordine di esibizione degli allievi

Sempre grazie alle anticipazioni della puntata speciale di Amici 23, possiamo anche fornirvi l’ordine di esibizione degli allievi. Ovviamente i cantanti e i ballerini si sono alternati e uno alla volta arrivavano in studio.

Il primo a scendere in pista è stato Giovanni. A seguire è stata poi la volta di Sarah, Nicholas, Mida, Dustin e Petit. Infine ad arrivare in studio sono stati Sofia, Holden, Lucia, Lil Jolie, Gaia, Martina e Marisol.

Nonostante gli spoiler giunti, non sappiamo quale sia stato l’esito delle votazioni. La classifica completa infatti con ogni probabilità verrà mostrata agli allievi direttamente in casetta.

Quando va in onda la puntata speciale di Amici 23

Il pubblico e i fan del talent show si stanno già chiedendo quando va in onda la puntata speciale di Amici 23.

Attualmente però non sappiamo ancora quando verrà trasmessa.

Vi ricordiamo però che sia le puntate dei daytime che quelle del Serale sono disponibili per la visione in streaming sul sito o l’app di WittyTv.