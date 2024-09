Novità importanti per l’ex gieffino Paolo Masella. Il ragazzo romano dopo la fine del reality show, si è rimboccato le maniche ed è tornato al suo lavoro. Oggi è prevista l’apertura della sua nuova macelleria, che gestirà insieme alla sorella Chantal.

Paolo Masella apre una macelleria sua

Mentre domani partirà una nuova edizione del Grande Fratello con nuovi protagonisti, nuove storie…e dinamiche, ci sono novità su uno dei protagonisti della scorsa edizione. Parliamo di Paolo Masella. Il macellaio aveva annunciato sui social l’intenzione di voler aprire una nuova attività e tornare alla sua vita, lontano dai riflettori, circondato dall’amore della sua famiglia e della sua fidanzata Letizia Petris, conosciuta proprio al GF.

A differenza di tanti altri suoi coinquilini che cercano la notorietà e i riflettori, Paolo Masella non sembra essere intenzionato a fare lo stesso, ma vuole dedicarsi a ciò che più gli piace fare:

“Dopo il Grande Fratello sono tornato a lavorare. I soldi non crescono sugli alberi, devo lavorare. La mia passione è fare il macellaio, quindi ho deciso di fare questo passo con mia sorella, aprire una macelleria”, aveva raccontato Paolo Masella quando ha spiegato le proprie intenzioni.

E ora a quanto pare ci siamo! Questo perché nella giornata di oggi, come svelato sui social, ci sarà l’inaugurazione della nuova macelleria. Un lavoro che sia Paolo Masella che sua sorella conoscono molto bene e che vogliono mettere in pratica, con l’attività di famiglia, che prende il nome di Macelleria Fratelli Masella. Sulla pagina social sono indicate tutte le news.

Il futuro di Paolo

Al suo fianco c’è sempre Letizia Petris. La storia nata nella Casa del Grande Fratello che, inizialmente, sembrava non convincere alcuni, prosegue a gonfie vele. Spesso la coppia si mostra sui social e i due sono sempre molto affiatati e uniti.

Paolo Masella peraltro ha un sogno nel cassetto. Tornato alla sua vita e quello che è il suo lavoro e la sua famiglia, ora desidera costruire un futuro con Letizia Petris, dopo aver trovato l’amore, che definisce lui stesso: “l’amore della sua vita”. L’ex gieffino ha fatto sapere di essere un ragazzo con i piedi per terra e sogna di poter costruire una famiglia con la sua fidanzata: “E se non lo faccio rimboccandomi le maniche, non è roba mia”, ha ribadito.

Quindi per Paolo Masella non si apriranno le porte di un nuovo programma, ma quelle di una nuova attività di famiglia! In bocca al lupo!