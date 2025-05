Incontro con l’ideatore dei dinner show più creativo d’Italia. Presto ci sarà il “white In piscina”, ma apre anche un bistrot sofisticato e parte un progetto rivoluzionario.

L’incontro a Villa Renoir con Paolo Renis

«Nel mese di giugno apriremo un nuovo locale a Legnano a circa 500 metri da Villa ReNoir, un nuovo concept che si chiamerà ReNoir Bistrot, dove dalla colazione del mattino molto ricca e dolce e salata, si continuerà con un pranzo di lavoro veloce ed elegante, fino all’aperitivo dove esalteremo le maison più pregiate di Vini e Champagne accompagnati da stuzzicherie e piatti ricercati».

Ci dice così Paolo Renis, patron di Villa ReNoir, forse il locale più interessante d’Italia, a Legnano, a pochi passi da Milano, proprio all’uscita dell’autostrada e dove riesce a creare cene anche per centinaia di invitati, ottima cucina e divertimenti assicurati con artisti, ballerine, acrobati, un’esperienza unica. Il bistrot è una novità, ma vengono anche riconfermati i successi del passato.

Continua Renis: «Il 6-13 e 25 luglio prenderà vita il Grande White Dinner Show che come ogni anno sarà presenziato nella prima serata dal direttore Alessi con Novella 2000 Tour.

In ultimo il nuovo progetto o meglio il mio sogno, creare il centro eventi più grande d’Europa, proprio qui a fianco a Villa ReNoir è in fase di progettazione una sala avveniristica di nuova generazione, dove poter realizzare i grandi eventi che la città di Milano propone, un salone unico completo di un grande palco e impianti audio video professionali, in grado di ospitare da 2500 a 3000 persone a cena o pranzo tutte sedute.

Un luogo dove proporre un Dinner Show tipico della tradizione italiana, che possa far vivere anche ai turisti che arrivano a Milano una serata nostrana sia a livello culinario che di spettacolo».

E anche lì Novella 2000 ci sarà, sempre al fianco di Paolo Renis.