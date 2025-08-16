Arrivato in ritardo al gate del suo volo, Paolo Ruffini ha fatto slittare la partenza di qualche minuto. L’attore si è scusato pubblicamente con i passeggeri. Il video dell’accaduto è diventato virale su TikTok e ha aperto il dibattito.

Paolo Ruffini fa ritardare il volo, poi si scusa

Un piccolo imprevisto, qualche minuto d’attesa… ma anche tante risate e sorrisi. È successo qualche giorno fa su un volo di una nota compagnia aerea, dove a causare un leggero ritardo è stato nientemeno che Paolo Ruffini, attore, conduttore e volto molto apprezzato dal pubblico.

Come raccontato in un video virale su TikTok, con la didascalia ironica “Quando il tuo volo fa ritardo per aspettare Paolo Ruffini”, l’attore è salito a bordo qualche minuto dopo rispetto all’orario previsto per la chiusura del gate d’imbarco. Una situazione che avrebbe potuto infastidire i passeggeri, ma che invece si è trasformata in un momento simpatico e leggero.

Nel video si vede Paolo Ruffini in piedi, nelle prime file, rivolto verso il resto della cabina, con uno sguardo dispiaciuto mentre dice: “Scusate davvero, è colpa mia”.

Tra i passeggeri, però, nessuna tensione. Anzi, molti sorridono, lo salutano e lo tranquillizzano. Qualcuno addirittura lo ringrazia con un applauso. Paolo Ruffini, visibilmente grato, risponde con un piccolo inchino. Il gesto è stato molto apprezzato anche nei commenti al video: “Paolo è uno di noi, uno dei pochi rimasti umili”, scrive un utente. Qualcun altro ha fatto notare che viaggia con la gente comune anziché in business.

Sebbene Ryanair, come specificato sul suo sito ufficiale, inviti i passeggeri a presentarsi al gate almeno 30 minuti prima e sottolinei che chi arriva dopo la chiusura dell’imbarco rischia di non essere ammesso a bordo, nella pratica può succedere che l’aereo attenda qualche minuto, soprattutto se il passeggero è già registrato al check-in. Come accaduto per l’attore.

Non è chiaro se per Paolo Ruffini sia stata fatta un’eccezione o se sia arrivato giusto in tempo. Quel che è certo è che la sua reazione ha conquistato il pubblico social e i passeggeri, dimostrando ancora una volta grande ironia.