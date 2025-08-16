Entrata a effetto per Anna Pepe al Red Valley di Olbia! La cantante è arrivata a bordo di un trattore e il video è diventato in pochi istanti virale sui social.

Anna Pepe su un trattore al Red Valley

Il Red Valley è uno degli eventi più attesi dell’estate e anche quest’anno Olbia si è colorata di tanta bella musica. Tra gli artisti che sono arrivati sul palco non solo Fedez, che tanto ha fatto discutere per il dissing o Tony Effe, presente anche Anna Pepe. La nota rapper ha stupito tutti quando si è presentata per la sua performance, con un arrivo decisamente ad effetto per lei.

Inaspettatamente infatti Anna Pepe prima di esibirsi davanti al pubblico di Olbia, ha percorso la strada verso il palco a bordo di un… trattore! Ebbene sì, è tutto vero e a testimoniarlo ci sono diversi video diffusi in rete in queste ore. L’artista evidentemente ha voluto distinguersi dai suoi colleghi e per farlo era necessario quindi trovare qualcosa di veramente originale. E non possiamo dire che non lo è stato.

Anna Pepe con disinvoltura e ironia ha fatto il suo ingresso su un trattore, attirando l’attenzione di tutti i presenti. Con la sua travolgente energia ha poi animato la serata a modo suo. Armati di smartphone, infatti, in tantissimi hanno ripreso la scena per poi diffonderla online. Sono diversi i contenuti che la ritraggono infatti sul mezzo in questione.

Come ogni azione che si rispetti gli utenti si sono però divisi tra chi ha apprezzato e trovato simpatica la mossa e chi, invece, pensa l’esatto opposto. In ogni caso Anna Pepe è riuscita ad attirare l’attenzione del pubblico in maniera del tutto sorprendente, con un’entrata in scena davvero bislacca. Poco dopo è esplosa la festa e ha animato i presenti con la sua musica.