Sul lungomare di Napoli a Ferragosto Francesco Paolantoni ha sfilato in pelliccia, mantenendo la promessa fatta a Che tempo che fa per celebrare lo scudetto della squadra di Antonio Conte. L’attore ha scelto via Caracciolo, lo stesso luogo dove nel 2023 sfilò nudo scatenando polemiche.

Francesco Paolantoni in pelliccia sul lungomare di Napoli

Ferragosto bollente a Napoli, ma Francesco Paolantoni non si è tirato indietro: ha mantenuto la promessa fatta in TV e ha sfilato in pelliccia sul lungomare partenopeo, sotto il sole cocente, per celebrare il quarto scudetto del Napoli. L’attore, volto amatissimo e ospite fisso del “tavolo” di Che tempo che fa con Fabio Fazio, aveva annunciato che il 15 agosto avrebbe “pagato pegno” per la vittoria della squadra di Antonio Conte, e così è stato.

LEGGI ANCHE: Sarah e Valerio di nuovo vicini dopo la rottura a Temptation Island? Parla il fratello di lei

I video e le foto della sfilata stanno facendo il giro dei social: Francesco Paolantoni ha camminato per qualche metro su via Caracciolo, indossando solo boxer e una pesante pelliccia, tra lo stupore e le risate dei presenti. Una scena surreale, ma spassosa. Il momento è stato ancora più esilarante dalle temperature estive, decisamente inadatte a quel tipo di abbigliamento. Ma ogni promessa è debito, no?

L’attore ha anche scherzato sul motivo della sua performance: «Ma perché uno fa queste promesse? Però una volta che si promette, che si fa? Bisogna mantenerle», ha detto sorridendo. Inizialmente avrebbe voluto sfilare al Vomero, in via Scarlatti, ma alla fine ha preferito tornare sul luogo già scelto nel 2023, quando fece parlare tutta Italia sfilando completamente nudo per celebrare il terzo scudetto. Il gesto che suscitò diverse polemiche.

Con questo gesto, Francesco Paolantoni ha voluto rinnovare il suo legame con Napoli, la squadra e la città, sempre con tutta l’ironia che lo contraddistingue. E ancora una volta, lo ha fatto a modo suo: divertendosi e mantenendo la parola data!