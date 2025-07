Al televoto flash durante la finale de L’Isola dei Famosi tra Omar Fantini e Mario Adinolfi, il pubblico ha deciso di eliminare Omar Fantini.

Omar vs Adinolfi al televoto flash de L’Isola dei Famosi

La finale dell’edizione 2025 de L’Isola dei Famosi non ha deluso le aspettative in termini di tensione e colpi di scena. Dopo gli attimi di panico durante la prova di apnea di Loredana, un altro momento acceso ha riguardato un televoto inaspettato: Omar Fantini vs Mario Adinolfi.

I due naufraghi sono finiti in televoto flash dopo aver perso una prova a coppie cruciale. La sfida, strutturata in modo da mettere alla prova la fiducia e la comunicazione tra i compagni di gioco, ha visto contrapposte due coppie: Omar e Mario da una parte, Cristina e Jey dall’altra.

Il meccanismo della prova era chiaro ma insidioso. Jey e Omar erano bendati e dovevano completare un percorso guidati esclusivamente dalle istruzioni vocali di Cristina e Mario. Una prova che ha richiesto concentrazione, sintonia e capacità di restare lucidi sotto pressione.

A spuntarla, alla fine, sono stati Cristina e Jey, che hanno mostrato maggiore affiatamento e precisione. La vittoria ha garantito loro la salvezza immediata, mandando invece Mario Adinolfi e Omar Fantini direttamente in nomination a un televoto flash chiuso nel giro di pochi minuti, con il pubblico chiamato a esprimersi in tempo reale.

Entrambi i concorrenti, amatissimi ma anche divisivi, sono stati due indiscussi protagonisti de L’Isola dei Famosi 2025. Ma chi è stato eliminato dal pubblico tra Mario e Omar? Veronica ha accolto in studio la busta con il verdetto: a perdere la possibilità di concorrere ancora per la vittoria finale è stato Omar.

Adinolfi ha ottenuto il 56,07%, mentre Fantini il 43,93%. Un momento decisivo che ha infiammato la puntata e il pubblico da casa, pronto a decidere le sorti di questa finalissima tutta da vivere.