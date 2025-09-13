Un incontro di grande rilevanza in Vaticano con Papa Leone XIV, il Cardinale Parolin, il Primo Ministro della Dominica e l’Ambasciatore Delegato Andrea Iervolino, in cui si sono approfonditi temi di cooperazione globale, sostenibilità ambientale, valori spirituali, supporto alle famiglie e promozione della cultura e delle arti a livello mondiale

Il produttore e imprenditore culturale Andrea Iervolino, nella sua funzione di Ambasciatore Delegato per la Dominica, ha partecipato al dialogo ufficiale in Vaticano insieme a Papa Leone XIV, al Cardinale Parolin e al Primo Ministro della Dominica, rappresentando con grande dedizione, responsabilità e visione strategica il popolo dominicano. Questo incontro ha offerto una preziosa occasione per rafforzare le relazioni diplomatiche e culturali tra la Santa Sede e la Dominica, discutendo progetti concreti, condividendo idee innovative e creando prospettive durature a beneficio delle comunità locali e della cooperazione internazionale.

Il confronto e la discussione in Vaticano

Durante questo importante appuntamento, Sua Santità Papa Leone XIV ha accolto il Primo Ministro della Dominica e ha dialogato con Andrea Iervolino, che ha illustrato con chiarezza, determinazione e grande attenzione le necessità e le priorità della sua nazione, contribuendo a un dibattito costruttivo e ricco di spunti concreti.

Nel corso della conversazione, Iervolino ha espresso, a nome della popolazione dominicana, sincera gratitudine verso la Chiesa Cattolica per il sostegno costante offerto ai Paesi più vulnerabili. Ha sottolineato l’importanza di affrontare le emergenze climatiche, di proteggere le comunità locali e di promuovere una pace concreta, duratura e condivisa a livello globale.

La determinazione a consolidare i legami diplomatici

Iervolino ha ribadito la volontà della Dominica di rafforzare i rapporti con il Vaticano, promuovendo azioni concrete a favore dello sviluppo umano integrale, della tutela dell’ambiente, della coesione sociale e del sostegno concreto alle famiglie e alle comunità.

Io considero un privilegio straordinario partecipare a questo dialogo con il Santo Padre Papa Leone XIV, con il Cardinale Parolin e con il Primo Ministro della Dominica – ha dichiarato Andrea Iervolino – La Dominica osserva con grande ammirazione gli insegnamenti del Papa e l’attività costante della Segreteria di Stato. L’impegno quotidiano per la pace, per il dialogo tra popoli e religioni e per la protezione dei più fragili rappresenta un modello straordinario per tutti noi.

Desidero confermare che la Dominica cammina accanto alla Santa Sede per proteggere la dignità della persona, salvaguardare l’ambiente e sostenere le famiglie, che rappresentano il cuore pulsante delle comunità. Sono convinto che insieme realizzeremo iniziative concrete in grado di generare benefici positivi e duraturi per le generazioni future.

L’impegno artistico e culturale

In un secondo intervento, Iervolino ha sottolineato il suo ruolo come produttore e promotore culturale:

Attraverso il cinema e i progetti culturali internazionali mi impegno a diffondere quei valori universali che riflettono i messaggi del Santo Padre e le attività della Segreteria di Stato. Credo fermamente che la cultura e l’arte abbiano un ruolo fondamentale: uniscono i popoli, superano le barriere e diffondono speranza. È con questo spirito che continuerò a dedicarmi non solo alla mia missione diplomatica, ma anche al mio lavoro creativo, affinché le opere e i contenuti che produciamo diventino strumenti concreti di dialogo, unità e fraternità.

Con la sua presenza e le sue dichiarazioni, l’Ambasciatore Delegato Iervolino ha ribadito il legame profondo che unisce la Dominica, le Antille e il Vaticano, sottolineando al contempo il ruolo universale della cultura come strumento privilegiato per costruire solide relazioni di amicizia, cooperazione e armonia tra tutte le comunità del mondo.

A cura di Mario Altomura

