Secondo un gossip appena emerso, Rosario Guglielmini sarà il nuovo tronista di Uomini e Donne. L’ex protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island pronto a rimettersi in gioco dopo la fine della relazione con Lucia Ilardo.

Rosario Guglielmini arriva a Uomini e Donne

Da qualche settimana è ufficialmente partita la nuova edizione di Uomini e Donne, che debutterà su Canale 5 lunedì 22 settembre. In questi giorni dunque si sono svolte le registrazioni delle prime puntate, durante le quali ne stiamo già vedendo di ogni. In studio, oltre a scoprire cosa è accaduto ai protagonisti del Trono Over, sono stati presentati anche i nuovi tronisti del Classico. A sedersi sull’ambita poltrona rossa sono stati così Flavio Ubirti, ex tentatore di Temptation Island, e Cristiana Anania. I due hanno già dato il via ai rispettivi percorsi e nelle prossime settimane conosceranno a fondo i loro pretendenti.

In attesa di scoprire cosa succederà, oggi è arrivata una notizia che sta già facendo discutere il web. Stando a quanto ha rivelato Lorenzo Pugnaloni in esclusiva, Rosario Guglielmini, protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island, sarà uno dei nuovi tronisti del dating show di Maria De Filippi. Come è noto, il viaggio nei sentimenti con l’ormai ex fidanzata Lucia Ilardo non si è concluso nel migliore dei modi e a oggi i due hanno volato pagina.

LEGGI ANCHE: Carlo Conti spiazza Annalisa e Marco Mengoni, le loro reazioni

Attualmente dunque Rosario sembrerebbe essere pronto a rimettersi in gioco e secondo l’esperto di gossip starebbe per arrivare a Uomini e Donne in qualità di tronista. Guglielmini nel corso delle prossime registrazioni del programma potrebbe fare per la prima volta il suo ingresso in studio e dare il via a questo nuovo percorso.

Naturalmente al momento la redazione del dating show non ha ancora confermato queste ultime voci di corridoio e rimaniamo dunque in attesa dell’ufficialità. Di certo però in molti sarebbero felici di ritrovare Rosario, che è stato uno dei protagonisti più amati dell’ultima edizione di Temptation Island.