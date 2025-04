Dopo la morte di Papa Francesco salta la programmazione di Rai e Mediaset: The Couple su Canale 5 e Ulisse su Rai 1 non andranno in onda.

Il cambio di programmazione dopo la morte del Papa

Oggi è un giorno triste per il mondo intero. Stamattina è arrivata la notizia della morte di Papa Francesco, a cui seguirà tutto l’iter per l’elezione del nuovo Pontefice. Un momento di riflessione che ha portato le principali reti a cambiare la propria programmazione, da Rai a Mediaset.

Come si legge anche su BlogTVItaliana.it la terza puntata di The Couple stasera non andrà in onda, così come tantissime altre trasmissioni che saranno interrotte. Al suo posto infatti sarà trasmesso uno speciale del TG5 sulla morte di Papa Francesco. Ma non solo. Perché non appena è stata resa noto il comunicato ufficiale, anche la diretta di Mediaset Extra e Infinity del reality game ha subito una brusca interruzione. È in onda infatti il telegiornale con l’edizione straordinaria sul 55, mentre sul sito e sull’app vediamo il logo del format televisivo.

Non sappiamo dunque peraltro quando sarà trasmessa la prossima puntata di The Couple e se la diretta riprenderà nelle prossime ore. E non solo Canale 5. Perché stasera non andrà in onda nemmeno l’appuntamento con Ulisse di Alberto Angela. Al posto della trasmissione di divulgazione, vedremo uno speciale sulla scomparsa del Santo Padre e anche le ore antecedenti si concentreranno appunto sull’accaduto.

Ci saranno di sicuro ancora delle altre variazioni nel corso della giornata e nei prossimi giorni tra Rai e Mediaset che scopriremo man mano con il trascorrere delle prossime ore. Peraltro anche le partite di Serie A su Sky e DAZN, oltre alla programmazione di Rai, Mediaset e delle altre reti, sono saltate e state rinviate.

La morte di Papa Francesco ha scosso tutti, anche la TV si ferma e ora se ne piange la sua scomparsa.