A Ballando con le Stelle come ballerina per una notte è pronta a scendere in pista Ilaria D’Amico, stando a quanto riportato da Giuseppe Candela. Ecco quando vedremo la conduttrice ospite nel programma condotto da Milly Carlucci. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Ballando con le Stelle, Ilaria D’Amico scende in pista

Si avvicina via via la prossima puntata di Ballando con le Stelle, in onda su Rai 1 sabato sera in prima serata. In attesa di scoprire cosa succederà, certo è invece il ritorno di Andrea Delogu dopo il lutto che l’ha colpita, c’è una novità. A scendere in pista (ancora è da definire quando), ci sarà anche Ilaria D’Amico.

A svelare la notizia è stato Giuseppe Candela sul settimanale Chi, nella sua rubrica “C’è chi dice” in uscita da domani. Il giornalista ha fatto sapere che la conduttrice sarebbe stata scelta come ballerina per una notte. Questo le permetterebbe di mettersi così alla prova in qualcosa di insolito per lei, come capita di settimana in settimana ai volti noti che vengono coinvolti.

Ecco il trafiletto riportato da Giuseppe Candela nel dettaglio: “L’abbiamo vista intervistare calciatori e politici ma mai su una pista da ballo. La giornalista Ilaria D’Amico ha detto sì a Milly Carlucci: nelle prossime settimane sarà ballerina per una notte nello show del sabato sera di Rai 1. Cosa dovremo aspettarci? Sul grande palcoscenico del sabato sera di Rai 1 è pronta a scendere in pista la giornalista”.

Ancora quindi non è ben chiaro quando sarà prevista la sua presenza, dato che si parla di “prossime settimane”, ma non è escluso che molto presto possano esserci delle novità a tal proposito.

