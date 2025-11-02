Oggi pomeriggio durante il pomeridiano di Amici 25 abbiamo assistito alle sfide di Plasma e Pierpaolo. Ma com’è andata? Sono riusciti a conservare il loro posto nel talent show? Ecco tutte le news nel dettaglio.

Amici 25, com’è andata la sfida di Pierpaolo

La domenica di Canale 5 è caratterizzata dal pomeridiano di Amici 25, condotto da Maria De Filippi. Nel corso della puntata, come spesso accade, non solo gare di canto e di ballo per i giovani allievi. C’è spazio anche per le sfide da dentro o fuori che delineeranno il percorso dei ragazzi.

E proprio oggi ad Amici 25 il primo a mettersi in gioco è stato il ballerino Pierpaolo, che la scorsa puntata ha ricevuto la maglia rossa. Ha dovuto affrontare il suo sfidante Riccardo, sotto il giudizio di Garrison, scelto per dare un responso su questa importante prova.

Dopo le esibizioni il giudice di Amici 25 non ha avuto dubbi e ha ritenuto più meritevole Pierpaolo di proseguire il suo percorso nel programma. Lui e tutti i suoi compagni hanno così potuto tirare un sospiro di sollievo.

La sfida di Plasma

Passiamo poi alla sfida di Plasma. Oggi durante il pomeridiano di Amici 25 abbiamo avuto modo anche di assistere alla sua prova.

Si è verificata poco dopo l’attesa gara di canto. Ma com’è andata per l’allievo di Rudy Zerbi?

Plasma ha sfidato Cristian. Entrambi hanno presentato il loro inedito ad Amici 25 e a giudicarli è stato Charlie Rapino, che ha un passato come insegnante nella scuola più famosa d’Italia.

Dopo le esibizioni, il giudice ha fatto sapere che Cristian è stato imperfetto nella sua performance, ma gli è piaciuto molto comunque. Ma ha precisato di preferire quanto portato sul palco da Plasma, perché trova il suo inedito molto più attuale.

Sia Pierpaolo che Plasma possono quindi tirare un sospiro di sollievo.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.