Ci sarà o no Barbara d’Urso ospite a Belve? Da giorni si parla della possibilità di vedere la conduttrice nel programma di Francesca Fagnani. Proprio la giornalista, però, ospite a TV Talk ha svelato come stanno davvero le cose.

Barbara d’Urso a Belve? Parla Francesca Fagnani

La nuova stagione di Belve è ufficialmente iniziata martedì e c’è grande curiosità sugli ospiti che si siederanno nello sgabello per rispondere alle scottanti domande di Francesca Fagnani (QUI QUELLI DI MARTEDÌ 4 NOVEMBRE). Tra questi anche ci sarà Barbara d’Urso, attualmente impegnata come concorrente di Ballando con le Stelle?

Durante queste settimane nella rubrica Chicchi di gossip, Gabriele Parpiglia aveva raccontato che proprio l’ex presentatrice Mediaset era nella lista dei desideri di Francesca Fagnani e dunque in trattativa per un posto tra gli ospiti di Belve. Adesso però sembrano esserci delle novità.

Ospite di TV Talk proprio la giornalista e padrona di casa della trasmissione di Rai 2 ha rivelato come stanno davvero le cose. Francesca Fagnani, come leggeremo, ha confidato di averla già invitata in passato, ma non stavolta. Motivo? Perché troppo esposta televisivamente, visti i suoi impegni con il dance show di Milly Carlucci.

Ecco le parole di Francesca Fagnani a riguardo: “L’ho invitata a Belve tante volte in passato, non in questa edizione che è molto esposta televisivamente. Per questo ho ritenuto di non farle arrivare l’invito”.

Per ora quindi è un nulla di fatto. Ma non è escluso che in futuro Barbara d’Urso possa essere una delle ospiti di Francesca Fagnani nella nuova edizione di Belve. Stagione peraltro che già ha diverse novità. Sono aperti infatti i casting per la gente comune, ma anche la presenza di Elisa True Crime, che avrà un ruolo particolare nello spin off Belve Crime. Senza dimenticare poi la presenza fissa nel cast di Maria De Filippi!

Edizione ricca quella di Belve e chissà quante sorprese ci attenderanno ancora!

