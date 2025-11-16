A seguito delle critiche ricevute nel corso dell’ultima puntata di Ballando con le Stelle, Pasquale La Rocca pubblica una dedica social per Barbara d’Urso. Ecco le dichiarazioni del ballerino.

La dedica di Pasquale La Rocca

Una delle coppie più discusse di questa edizione di Ballando con le Stelle è senza dubbio quella formata da Barbara d’Urso e da Pasquale La Rocca. Puntata dopo puntata infatti i due stanno stupendo il grande pubblico di Rai 1, tuttavia sia i giudici che gli utenti sui social si stanno dividendo. Mentre c’è chi sta sostenendo e supportando la coppia, tanti altri non perdono occasione per criticare la conduttrice e il ballerino. Questa mattina così, a seguito degli ultimi commenti negativi, Pasquale ha deciso di intervenire e ha pubblicato una bellissima dedica social per Barbara. Queste le dichiarazioni di La Rocca:

“Barbara, sono immensamente orgoglioso di te. Questa è una piccola celebrazione dei nostri due mesi e mezzo insieme: di lavoro intenso, di risate, di momenti di confronto anche acceso, ma soprattutto di risultati concreti e bellissimi. Quando riguardo tutte le nostre esibizioni, una dopo l’altra, sento una grande soddisfazione per ciò che abbiamo costruito insieme. Ogni prova, ogni correzione, ogni dettaglio ci ha portati fin qui”.

LEGGI ANCHE: Annalisa dà il via al suo nuovo tour e conferma di essere una pop star

E ancora Pasquale La Rocca ha aggiunto: “Stamattina mi sono svegliato con un grande sorriso, con un senso di fierezza e gratitudine. Ho pensato a quanto la vita sappia essere imprevedibile e interessante, soprattutto quando ci mette sulla strada persone con cui si possono creare cose belle. Grazie per il lavoro, l’impegno e l’energia che hai messo in ogni passo. Sono davvero fiero di noi”.

La replica di Barbara d’Urso nel mentre non è tardata ad arrivare.

La replica di Barbara

Dopo aver letto la dedica del suo maestro Pasquale La Rocca, Barbara d’Urso ha replicato alle parole del suo maestro e ha così affermato:

“Questa mattina sono anche io qui con un sorriso enorme, esattamente come il tuo. Tutto quello che abbiamo fatto in queste settimane è stato semplicemente perfetto, perché quando ho accettato questa sfida a Ballando con le stelle, non facile per me, il mio desiderio più grande era esattamente quello che stiamo vivendo: imparare a danzare sempre meglio, lavorare intensamente, ridere e fare progressi veri ad ogni prova, portando in pista uno spettacolo che emozionasse il pubblico. Per riuscirci mi sono affidata alla tua genialità ed alla tua arte, che metti in ogni dettaglio. E sono così felice di averlo fatto…perché il nostro è un percorso bellissimo. Sono infinitamente orgogliosa di noi. Avanti così”.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.