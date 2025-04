Antonino Spinalbese a The Couple ha ammesso ai suoi compagni di avere un debole per una delle concorrenti, ovvero Brigitta Boccoli! Tra loro è anche scattato un bacio.

A The Couple scatta il bacio tra Antonino e Brigitta

Stasera a The Couple c’è stato anche qualche parentesi frizzantina legata alle dinamiche e non parliamo delle nomination. Durante il gioco della bottiglia non solo il bacio tra Thais e Danilo (con lei che è poi scoppiata in lacrime), ma c’è stato anche un momento divertente e di tenerezza tra Antonino Spinalbese e Brigitta Boccoli.

Non è un mistero che l’attrice e showgirl abbia attirato l’attenzione di diversi uomini della Casa di The Couple, che non mancano occasione di riservarle complimenti dalla mattina alla sera. Uno dei più incuriositi e affascinati da Brigitta pare sia proprio Antonino Spinalbese, che ha confidato ai suoi compagni quanto la Boccoli sia una donna interessante ai suoi occhi. Ma non solo fisicamente, ma proprio nel suo modo di porsi e comportarsi.

In diversi momenti in Casa a The Couple Antonino ha quindi rivelato quanto potete vedere nel video a seguire…

Da quando poi Brigitta ha confidato che Antonino potrebbe essere il suo tipo ideale, ecco che Spinalbese si è sentito lusingato. Poi durante il gioco della bottiglia ecco che è scattato il bacio tra i due.

Il momento ha suscitato la simpatia del web e anche al termine della clip, Brigitta ha ammesso di non sapere tutto ciò che pensa Antonino Spinalbese di lei. La concorrente di The Couple ha ammesso stupore, ma al contempo ha ringraziato per le belle parole che le sono state riservate.

Chiaramente tutto è stato realizzato con toni scherzosi e divertiti, però questa simpatia sembra aver conquistato anche il web!