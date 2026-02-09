Patrizia De Blanck, dalle origini cubane ai salotti romani, la vita della contessa che ha segnato la storia del costume italiano tra amori tormentati e successi nei reality

Il panorama mediatico italiano perde una delle sue figure più eccentriche e schiette: Patrizia De Blanck. Nata a Roma il 9 novembre 1940, la sua esistenza è stata un intreccio indissolubile tra alta nobiltà e cultura pop. Figlia dell’ambasciatore Guillermo De Blanck y Menocal e nipote del terzo presidente di Cuba, Patrizia visse il trauma dell’esilio dopo l’ascesa di Fidel Castro. Rifugiatasi nella Capitale, la giovane contessa non tardò a farsi notare, debuttando come valletta nel leggendario programma Il Musichiere sotto la guida di Mario Riva.

I matrimoni lampo e il grande amore con Giuseppe Drommi

La vita sentimentale della De Blanck è stata degna di un romanzo d’appendice. Nel 1960 convolò a nozze con il baronetto Anthony Leigh Milne, un’unione naufragata dopo pochissimo tempo a causa di un tradimento che la stessa contessa definì plateale: «perché l’avevo trovato a letto con un uomo», rivelò. Il vero equilibrio arrivò però nel 1971 con il console Giuseppe Drommi. Da questo legame nacque nel 1981 la figlia Giada, sua fedele compagna di avventure mediatiche. Nonostante il dolore per la perdita del marito, Patrizia mantenne sempre il suo ruolo di regina della mondanità romana, frequentando i night club più esclusivi e diventando il simbolo di una nobiltà mai polverosa.

Dal caso Farouk alla rinascita televisiva con i reality

Pochi ricordano che negli anni Sessanta la contessa fu sfiorata dal “delitto di via Lazio”, legato all’omicidio del miliardario egiziano Farouk Chourbagi, con cui ebbe una frequentazione. Superate le ombre del passato, la sua seconda giovinezza artistica iniziò con Piero Chiambretti, per poi consolidarsi attraverso i reality show. Da L’Isola dei Famosi nel 2008 fino alla memorabile partecipazione al Grande Fratello VIP nel 2020, Patrizia De Blanck ha saputo trasformarsi da icona di bon ton a personaggio cult, capace di scontrarsi con “finte” marchese e dominare i salotti di Barbara D’Urso con una schiettezza fuori dal comune.

