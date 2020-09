Patrizia De Blanck da giovane: ecco le foto della Contessa

1 Vi siete mai chiesti com’era Patrizia De Blanck da giovane? Ecco alcune foto della Contessa, ora concorrente al Grande Fratello Vip 5

Quante volte vi è capitato di guardare la TV e chiedervi com’era da bambino o da giovane un determinato conduttore, politico, cantante? È ciò che vogliamo fare noi in questa gallery, mostrandovi le immagini di Patrizia De Blanck da giovane, dopo il successo del pezzo dedicato al Premier Giuseppe Conte.

Di seguito vi mostreremo alcune foto della Contessa da ragazza (ora concorrente del GF Vip).

Gli scatti sono tratti dal sito Archivio Luce, che contiene un’infinità di ricordi dei personaggi che hanno caratterizzato la storia del nostro Paese, o dal web.

Ecco alcune delle più belle foto che abbiamo pensato di riproporvi.

Com’era la De Blanck da giovane? Le foto

Patrizia da giovane nel 1958

Questo è una bel primo piano in bianco e nero, come si usava in quel periodo, di Patrizia da giovane.

La foto risale al 17 Febbraio 1958, quando era appena 13 enne (lei festeggia il compleanno a Novembre)

Qui la Contessa si trovava nella sua abitazione.

