1 Nella casa del Grande Fratello Vip 5, Patrizia De Blanck svela un retroscena inedito sulla sua partecipazione a L’Isola dei Famosi

Non si sta di certo risparmiando Patrizia De Blanck al Grande Fratello Vip 5. Senza dubbio infatti la Contessa è già la protagonista assoluta della nuova edizione del reality, e in soli pochi giorni ha conquistato il pubblico e il web. Con il suo carattere irriverente e spumeggiane, la De Blanck si sta mostrando senza filtri, nonostante spesso i suoi modi di fare siano un tantino sopra le righe. Appena entrata infatti Patrizia si è scontrata con Tommaso Zorzi, colpevole di aver parlato male di lei in una recente intervista per il settimanale Chi. Poche ore dopo la Contessa si è scagliata duramente contro gli autori del Grande Fratello Vip, che avrebbero lasciato le luci accese in casa per tutta la notte, disturbando il suo sonno.

Ma non è tutto. Patrizia De Blanck è stata anche protagonista di un incidente hot, quando la regia per sbaglio l’ha inquadrata mentre era intenta a spogliarsi. In queste ore la Contessa come se non bastasse è tornata nuovamente al centro dell’attenzione, per aver svelato un inedito retroscena sulla sua partecipazione a L’Isola dei Famosi. Tutto è iniziato quando i concorrenti stavano parlando di cibi particolari. Quando Massimiliano Morra ha ammesso di amare il Su Casu Fràzigu, il noto “formaggio con i vermi”, la De Blanck ha raccontato di aver mangiato le cose più improbabili in Honduras, come i topi. Queste le sue dichiarazioni, riportate da Biccy:

“Il formaggio con i vermi mi fa schifo non lo mangerei mai. Mangiatevelo voi. Però ho assaggiato il topo, la carne di sorcio. Ero a L’Isola dei Famosi e dopo una prova ho mangiato un topo. Perché? Oh, quando c’hai fame! Mia figlia ha mangiato il serpente, però alla fine quello va bene è come un’anguilla, non fa così schifo. Poi nella mia vita ho assaggiato anche la rana, ma quella è buonissima. Il topo aveva anche la coda, era proprio un topo intero capite?”.

Naturalmente la rivelazione di Patrizia De Blanck ha immediatamente attirato l’attenzione del web e ci si chiede già cosa svelerà la Contessa nelle prossime ore. Nel mentre la gieffina si è anche duramente già scagliata contro una sua compagna di avventura. Rivediamo cosa è accaduto.