Nella puntata di ieri sera di Ne vedremo delle belle Frank Matano ha fatto una battuta sull’esibizione di Patrizia Pellegrino. Quest’ultima non ha apprezzato e nel post serata ha lanciato una stoccata al giudice.

Il post di Patrizia Pellegrino

Ieri sera è andata in onda la seconda puntata di Ne vedremo delle belle e le showgirl si sono scontrate ancora in diverse sfide. Non tutto però è andato liscio perché a un certo punto il commento di Frank Matano ha spiazzato Patrizia Pellegrino, la quale aveva appena finito un’esibizione contro Lorenza Mario.

Le due hanno cantato il brano “L’importante è finire” di Mina e il giudice, dando il suo giudizio, non si è dimostrato molto colpito dalla performance della Pellegrino. Con la sua solita vena ironica, infatti, ha esclamato: “Lorenza Mario è stata fenomenale. Per Patrizia a volte l’importante è finire ma a volte è meglio non iniziare proprio“.

Patrizia Pellegrino ha sgranato gli occhi ma si è fatta anche una bella risata. La stoccata al giudice, infatti, è arrivata dopo la puntata quando su Instagram ha pubblicato un tweet a suo favore: “Cerchiamo di essere più buoni e votare Patrizia. Vedo un accanimento che non mi piace per nulla. Brava Angela per averla difesa“. Poco sopra si legge il commento della showgirl: “Comunque Matano un po’ str*nzo con me. Fuori luogo“.

Il post di Patrizia Pellegrino contro Frank Matano

Frank Matano, almeno per il momento, non ha ancora risposto a questa frecciata ma vedremo se nelle prossime ore accadrà altro. Patrizia Pellegrino, ad ogni modo, ha terminato questo secondo appuntamento salendo al penultimo posto, ovvero dopo che le sono stati assegnati 5 punti extra che l’hanno fatta salire di una posizione. A voi è piaciuta?