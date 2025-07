Nel corso di una recente intervista, Patty Pravo ha lanciato una frecciata ad Elodie che non è passata inosservata. Ecco cosa è accaduto e le dichiarazioni della celebre artista.

Una delle icone più amate della musica è senza dubbio Patty Pravo. La celebre artista infatti ha contributo a fare la storia della canzone italiana e ancora oggi i suoi brani sono ascoltati da ogni generazione. Nelle ultime ore però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha riportato la voce di Pensiero Stupendo al centro dell’attenzione mediatica. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa sta succedendo.

Tutto è iniziato quando Patty Pravo ha rilasciato una lunga intervista a Il Corriere della Sera. Nel corso della chiacchierata l’artista ha rivissuto le tappe più importanti della sua carriera, ricordando anche i suoi inizi. Ma non solo. La cantante ha anche parlato delle nuove artiste che oggi sono alla ribalta e a un tratto è stata menzionata anche Elodie. A quel punto però la Pravo ha lanciato una frecciata alla Di Patrizi e le sue parole hanno iniziato a fare il giro del web. Queste le sue dichiarazioni sull’ex allieva di Amici di Maria De Filippi:

“È molto brava ma alla sua età non ero così. Si fa vestire dagli altri, io ho fatto di me ciò che volevo. Oggi si fanno dire quello che devono indossare, ci vuole più personalità. Come sceglievo io gli abiti? Li facevo fare. Ogni tanto andavo a Londra, a Camden e nei mercatini. L’artista deve esprimere ciò che ha dentro”.

Le parole di Patty Pravo su Elodie non sono naturalmente passate inosservate e hanno dato il via al dibattito sui social. La Di Patrizi nel mentre negli ultimi giorni è finita al centro del gossip per via di una presunta crisi con Andrea Iannone. La cantante tuttavia di recente ha smentito i pettegolezzi e si è mostrata insieme al suo compagno, mettendo a tacere le malelingue.