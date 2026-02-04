Simone Folco, lo stylist di Patty Pravo rompe il silenzio: il retroscena sul legame nato nel 2012 e le voci sul fidanzamento

Il gossip non molla la presa su Patty Pravo, ma stavolta è il suo braccio destro, Simone Folco, nel corso di un’intervista a Vanity Fair a stancarsi dei rumors e a mettere le cose in chiaro. Dopo anni di sussurri su una presunta storia d’amore tra la Diva e il suo assistente 33enne, la smentita arriva secca e senza giri di parole: tra loro non c’è un fidanzamento, ma un legame che supera ogni definizione tradizionale.

“Per lei io sono famiglia”: la fine dei dubbi

Folco ha deciso di parlare apertamente per proteggere un rapporto che dura da quasi 13 anni. “Non so come sia nata questa storia”, ha spiegato lo stylist, chiarendo che quello con Patty Pravo alias Nicoletta Strambelli c’è un affetto totale, quasi fraterno. Lavorano insieme ogni giorno, condividendo la scelta degli abiti, i tour e i progetti discografici. Questa vicinanza costante ha alimentato le fantasie dei fan, specialmente ora che la cantante si prepara a tornare in gara a Sanremo con il brano “Opera”.

Un’intesa nata per caso

Tutto è iniziato nel 2012, quando Simone era solo uno studente di moda. Patty notò un suo lavoro e lo invitò a casa sua il giorno dopo per una prova abito. Da quel momento non si sono più lasciati. “Mi chiese di farle da assistente e io non avevo mai preso le misure a nessuno”, ricorda lui sorridendo. Quello che molti scambiano per un flirt è in realtà una complicità assoluta, un’unione professionale e umana che non guarda alla carta d’identità ma alla qualità del tempo passato insieme.

