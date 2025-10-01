Sui social Paulo Dybala e Oriana Sabatini hanno annunciato che presto diventeranno genitori. La coppia ha condiviso un video dolcissimo con l’ecografia del bambino, scrivendo: “Primo post di noi tre”.

Paulo Dybala e Oriana Sabatini presto genitori

Fiocco in arrivo per una delle coppie più amate tra sport e spettacolo. Paulo Dybala e Oriana Sabatini hanno annunciato attraverso i social una notizia dolcissima: aspettano il loro primo figlio.

A dare l’annuncio è stato un breve ma emozionante video condiviso su Instagram, in cui si vede l’ecografia del nascituro. La didascalia scelta dalla coppia è semplice ma con un significato importante: “Primo post di noi tre”.

Il video ha subito fatto il giro del web, ricevendo migliaia di like e commenti pieni d’affetto da parte di fan, amici e colleghi. Per Paulo Dybala e sua moglie Oriana si tratta di una nuova, importante tappa nella loro storia d’amore.

I due si sono sposati lo scorso luglio 2024, con una romantica cerimonia celebrata in Argentina, terra natale della cantante e modella. La proposta di matrimonio era arrivata qualche mese prima, a ottobre 2023, in una delle cornici più suggestive di Roma: davanti alla Fontana di Trevi.

Ospite a Verissimo, Oriana il giorno della proposta di matrimonio, arrivata in modo del tutto inaspettato: “Non me l’aspettavo, mi ha stupita. Pensavo fosse uno scherzo, perché Paulo me ne faceva tanti così e invece… ho detto subito sì”.

Sempre nello studio di Silvia Toffanin, la Sabatini aveva dedicato parole piene d’amore al compagno: “Lo amo, lui è incredibile e ho trovato la persona con cui passare tutta la vita”.

Ora, dopo le nozze da favola, per Paulo Dybala e Oriana Sabatini inizia un nuovo e meraviglioso capitolo della loro vita e presto conosceranno il loro bambino.