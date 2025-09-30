Ieri durante la sua presentazione Grazia del GF si è dichiarata single, ma secondo i recenti gossip di Gabriele Parpiglia sarebbe fidanzata con un volto noto di Temptation Island!

GF, Grazia è fidanzata con un ex di Temptation Island?

Grazia Kendi (che sta già facendo parlare di sé) è entrata nella Casa del Grande Fratello dichiarandosi single, ma le voci su un suo possibile rapporto sentimentale con un ex volto di Temptation Island circolerebbero già, almeno stando ai rumor riportati da Gabriele Parpiglia.

Parlando con Simone De Bianchi e Francesco Rana, Grazia avrebbe raccontato di una relazione finita sei mesi fa, che durava da tre anni e della quale sarebbe stata “innamoratissima”: “Ci siamo lasciati sei mesi fa, è un argomento doloroso. Io ero davvero innamoratissima e sognavo di avere un figlio biondo con lui”.

In un’altra conversazione (QUI IL VIDEO), Grazia al GF avrebbe parlato anche di avere avuto un fidanzato pugliese conosciuto a Malta, col quale avrebbe convissuto, ma con cui si sarebbero lasciati di comune accordo: “Lavoravamo nello stesso ristorante a Malta, ci siamo lasciati insieme di comune accordo”.

Tuttavia, secondo quanto riportato da Gabriele Parpiglia nella sua newsletter – “Chicchi di Gossip” – ci sarebbero fonti che sostengono che Grazia non avrebbe il cuore del tutto libero:

“Sembrerebbe che Grazia Kendi, la venticinquenne originaria di Grosseto, concorrente del nuovo Grande Fratello targato Simona Ventura, non abbia il cuore libero”.

Il presunto compagno sarebbe Raul Dumitras, già noto per la sua partecipazione a Temptation Island insieme all’allora fidanzata Martina De Ioannon. Parpiglia si chiede se Grazia abbia nascosto questa relazione agli autori, oppure se si tratti “molto più probabilmente” di un semplice flirt che non avrebbe lasciato segni importanti:

“Chi sarebbe il fortunato? Raul Dumitras … Che Grazia Kendi abbia volutamente omesso agli autori questa relazione? O – molto più probabilmente – hanno avuto solo un flirt che non ha lasciato alcuno strascico?”

Al momento Grazia del GF continuare a professarsi single, ma il rumor lanciato da Parpiglia sembrerebbe dire dell’altro. Di sicuro Simona Ventura vorrà vederci chiaro in puntata.