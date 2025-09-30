Nuova registrazione del dating show oggi 30 settembre 2025: ecco tutte le anticipazioni di Uomini e Donne nel dettaglio tra Trono Classico e Over. Cosa vedremo in puntata? Scopriamolo insieme…

Anticipazioni Uomini e Donne oggi 30 settembre

Dopo la registrazione di ieri (QUI PER RECUPERARE I DETTAGLI), anche oggi 30 settembre abbiamo delle nuove anticipazioni di Uomini e Donne fornite come sempre da Lorenzo Pugnaloni, che ci rivelano nel dettaglio cosa è successo tra i protagonisti del Trono Over e del Trono Classico. Ma partiamo per ordine.

La puntata si è aperta con il cavaliere Mario Lenti che si è ritrovato al centro dello studio con Isabella e Cinzia Paolini. La prima, però, da un mesetto frequenta un altro cavaliere di nome Christian.

Oggi come riferiscono le anticipazioni di Uomini e Donne la dama ha avuto una lite molto accesa con Mario, legata a diverse questioni che si sono verificate tra loro.

In seguito, peraltro, secondo quanto ripreso da Lorenzo Pugnaloni, pare che i toni si siano fatti più duri. Ma ora resta da capire se la scena sarà mostrata in diretta o verrà eliminata come capita per alcune litigate “fumantine”.

La situazione ha portato i due a metterci un punto definitivamente. Intanto Gemma ha continuato sulla falsa riga delle precedenti anticipazioni, mostrandosi ancora in lacrime per Mario.

A confrontarsi anche Federico Mastrostefano e Agnese De Pasquale. Lei l’ha accusato di non averle detto subito che sentiva solo attrazione mentale e meno fisica. Per questo lei ha confermato la volontà di chiudere.

U&D, tutte le anticipazioni

Andando ancora avanti tra le anticipazioni di Uomini e Donne cosa possiamo aggiungere ancora? Nella registrazione del 30 settembre 2025, come ripreso dalla fonte, pare che di Flavio Ubirti e Sara Gaudenzi non si sia parlato.

Diverso discorso, invece, per la tronista Cristiana Anania. Ci eravamo lasciati nell’ultima registrazione con lei che ha lasciato lo studio dopo che il corteggiatore ha abbandonato lo studio.

Ed ecco che Cristiana si è detta decisa e si è andata a riprendere Federico, sotto casa di quest’ultimo.

A seguito di una discussione, lui oggi ha deciso di tornare in studio. Si è verificata anche un’esterna tra Jakub e Cristiana ed Ernesto ha attaccato il corteggiatore di essere lì solo per visibilità.