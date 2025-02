Andiamo a scoprire tutto quello che sappiamo sui Modà, Big in gara a Sanremo 2025: dall’età, alla vita privata, a dove seguire sui social e su Instagram.

Chi sono i Modà

Nome e cognome: Kekko Silvestre, voce e pianoforte; Enrico Zapparoli, chitarra; Diego Arrigoni, chitarra; Stefano Forcella, basso; Claudio Dirani, batteria.

Nome d’arte: Modà

Età: Kekko 47 anni

Data di nascita: Kekko 17 febbraio 1978

Luogo di nascita: Milano

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Altezza: Kekko è alto 1,80 cm

Peso: informazione non disponibile

Professione: cantanti e musicisti

Figli: Kekko ha una figlia, sugli altri non sono disponibili informazioni

Tatuaggi: informazione non disponibile

Profilo Instagram: @modaufficiale

Modà età e biografia

Vediamo cosa sappiamo sulla biografia dei Modà, dove sono nati e quanti anni hanno. Di Kekko sappiamo che è nato il 17 febbraio 1978, mentre sugli altri componenti non abbiamo informazioni.

L’età di Kekko è dunque di 47 anni, mentre la sua altezza è pari a 1,80 cm.

I Modà sono nati ufficialmente nel 2002 e attualmente il gruppo musicale è composto dai seguenti artisti: Kekko Silvestre, voce e pianoforte; Enrico Zapparoli, chitarra; Diego Arrigoni, chitarra; Stefano Forcella, basso; Claudio Dirani, batteria.

Prima di occuparci della loro carriera però andiamo a scoprire di più sulla vita privata.

Vita privata

Le informazioni principali che abbiamo sulla vita privata dei Modà riguarda principalmente il frontman, Kekko Silvestre. Milanese di nascita, Kekko è però di origini meridionali: suo padre è di Sant’Antimo, in provincia di Napoli, mentre la madre è calabrese.

Kekko dei Modà è inoltre cugino di Davide Silvestri, che ha partecipato al Grande Fratello Vip 6 nel 2022.

Kekko ha avuto una figlia dalla sua compagna.

Ma vediamo adesso dove seguire il gruppo sui social.

Dove seguire i Modà: Instagram e social

Vi state chiedendo dove poter seguire i Modà sui social per restare sempre al passo con tutte le loro news? Andiamo a scoprirlo.

Il gruppo ha naturalmente un profilo Instagram attivo @modaufficiale dove hanno più di 200k followers, mentre la loro pagina Facebook ha più di 2,4 milioni di mi piace.

Proprio sui social gli artisti condividono i momenti più belli della loro vita privata e della loro carriera.

Carriera

Kekko Silvestre decide di fondare una band nel 2000, due anni prima dalla nascita degli attuali Modà. Inizialmente, il gruppo si chiamava Pop Doc ed era formato da Tino Alberti, Enrico Palmosi e Paolo Bovi. Successivamente, però, Palmosi ha deciso di ritirarsi per prendere il ruolo di coautore insieme al cantante.

Solo dopo arrivano Stefano Forcella e Signoretto, il quale però è rimasto solo fino al 2007. Il loro primo EP viene pubblicato nel 2003 con all’interno 6 brani.

I Modà si esibiscono in vari locali del nord fino a quando non vengono notati da un direttore artistico che li porta nel programma targato Rai 1, Con tutto il cuore.

Sanremo Giovani 2005

All’inizio del 2004 i Modà hanno ottenuto il loro primo contratto discografico con la New Music e di conseguenza la successiva pubblicazione del primo singolo Ti amo veramente.

Nell’ottobre del 2004, poi, i Modà hanno pubblicato anche il loro primo album, Ti amo veramente, accompagnato dal singolo Dimmi che non hai paura. Proprio grazie a questi brani la band riesce e farsi conoscere dal grande pubblico e ottiene la partecipazione al Festival di Sanremo nella sezione “Giovani”.

Il brano che presentano è Riesci a innamorarmi, tuttavia vengono eliminati subito. Nonostante l’eliminazione alla prima serata, ottengono buoni consensi di critica e diversi passaggi radiotelevisivi.

Sanremo 2011

Il 20 dicembre 2010 è stata confermata la presenza del gruppo al 61° Festival di Sanremo nella categoria Artisti con il brano Arriverà, cantato in collaborazione con Emma.

La canzone è riuscita piazzarsi bene, classificandosi al secondo posto e superata solo dal brano di Roberto Vecchioni che riceverà l’8% di voti in più. Tuttavia il singolo dei Modà si rivela la canzone di maggior successo dell’edizione del Festival raggiungendo la prima posizione della Top Singoli e venendo certificata multiplatino.

Sanremo 2013

Nel 2013 i Modà partecipano al 63º Festival di Sanremo, classificandosi al terzo posto con il brano Se si potesse non morire.

Anche in questa occasione riescono dunque a ottenere un’ottimo posizionamento e il singolo riscuote un buonissimo successo.

La pausa

Nel maggio 2015 Kekko Silvestre annuncia con una foto su Instagram il titolo del nuovo album di inediti dei Modà, Passione maledetta. Il singolo E non c’è mai una fine anticipa il sesto album in studio del gruppo, poi pubblicato il 27 novembre 2015.

Di grande successo nazionale come i precedenti due, il disco viene in seguito promosso dai singoli È solo colpa mia e l’omonimo Passione maledetta, che non ottengono però la stessa accoglienza radiofonica delle precedenti hit.

Durante i Music Awards a Verona del 2016 i Modà annunciano una pausa temporanea dall’attività musicale.

Il ritorno

Dopo quattro anni dall’ultimo disco, il 4 ottobre 2019 i Modà tornano a produrre musica e pubblicano il settimo album Testa o croce, anticipato dall’uscita dei singoli Quel sorriso in volto, uscito il 21 giugno.

A dicembre 2022 vengono annunciati come big del Festival di Sanremo 2023, a 10 anni di distanza dall’ultima partecipazione.

Sanremo 2023

A 10 anni di distanza dall’ultima partecipazione, a febbraio 2023 i Modà tornano al Festival di Sanremo per gareggiare tra i Big, con la canzone inedita Lasciami.

Il gruppo ha deciso di rimettersi in gioco sul palco più famoso d’Italia e di riprovarci un’altra volta.

Ma chi sono gli altri Big in gara al Festival? Andiamo a scoprirli.

I Modà a Sanremo 2025

Grande e atteso ritorno quello dei Modà, che portano a Sanremo 2025 una canzone canzone d’amore molto emozionante.

Questa si intitola “Non ti dimentico” e intervistati da RaiPlay hanno dichiarato:

“La nostra è una canzone d’amore, ci tenevamo molto quest’anno. Questo è il genere di canzone che ha fatto innamorare il nostro pubblico. Il brano è molto potente perché non parla solo dell’amore fine a se stesso ma anche del coraggio di lasciarsi, purtroppo. L’amore spesso e volentieri ti costringe anche a fare questo”.

I concorrenti di Sanremo 2025

Non solo i Modà. A partecipare a Sanremo 2025 troviamo anche:

Achille Lauro “Incoscienti giovani”, Bresh “La tana del granchio”, Brunori SAS “L’albero delle noci”, Clara “Febbre”, Coma_Cose “Cuoricini”, Elodie “Dimenticarsi alle 7”, Emis Killa “Demoni”, Fedez “Battito”, Francesca Michielin “Fango in Paradiso”, Francesco Gabbani “Viva la vita”,

Gaia “Chiamo io chiami tu”, Giorgia “La cura per me”, Irama “Lentamente”, Joan Thiele “Eco”, Lucio Corsi “Volevo essere un duro”, Marcella Bella “Pelle diamante”, Massimo Ranieri “Tra le mani un cuore”, Modà “Non ti dimentico”, Noemi “Se t’innamori muori”, Olly “Balorda nostalgia”, Rkomi “Il ritmo delle cose”, Rocco Hunt “Mille volte ancora”,

Rose Villain “Fuorilegge”, Sarah Toscano “Amarcord”, Shablo feat. Guè, Joshua e Tormento “La mia parola”, Serena Brancale “Anema e core”, Simone Cristicchi “Quando sarai piccola”, The Kolors “Tu con chi fai l’amore”, Tony Effe “Damme ‘na mano”, Willie Peyote “Grazie ma no grazie”.

Per quanto riguarda invece Nuove Proposte parliamo di: Vale LP e Lil Jolie “Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore”, Settembre “Vertebre”, Maria Tomba “Goodbye (voglio good vibes) e Alex Wyse “Rockstar”.

Il percorso a Sanremo 2025

Il percorso di Modà a Sanremo 2025 inizia ufficialmente martedì 11 febbraio. Ma cosa accadrà e come si classificheranno? Non resta che attendere per scoprirlo.

IN AGGIORNAMENTO