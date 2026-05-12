Scoppia il caos prima della puntata finale di Pechino Express 2026- New Tv avrebbe spoilerato il nome dei vincitori di questa edizione, scatenando la rabbia dei fan della trasmissione.

Pechino Express 2026, chi ha vinto: spoilerato il nome dei vincitori

Gli spoiler fanno male, è risaputo. Conoscere il nome dei vincitori di un reality settimane prima dell’ultima puntata non può che scatenare il caos e far arrabbiare i fan della trasmissione. Questo è quello che è successo nelle ultime ore con Pechino Express. Tutto è iniziato con un post pubblicato sul profilo ufficiale di Now Tv, dedicato a Jo Squillo e Michelle Masullo, che sono state annunciate come dj ospiti al Foro Italico. Apparentemente un posto normale, se non fosse che nella descrizione sono state definiti “vincitrici” di Pechino Express. Una parola rimasta online per pochi istanti e poi cancellata immediatamente, sostituita dalla parola “viaggiatrici“. Gli utenti, però, si sono resi subito conto dell’errore, o dello spoiler, e si sono scatenati.

La modifica dell’errore ha fatto impazzire il pubblico che segue il programma ogni settimana e che sperava di scoprire il risultato finale solo durante l’ultima puntata. I social si sono subito riempiti di commenti, reazioni e screenshot. In tanti hanno fatto notare che pagano per poter vedere il loro programma preferito e che non è giusto che sia stato rovinato così da un post su Instagram. Si è trattato di una semplice svista nell’uso delle parole o di un vero e proprio spoiler? Sono tutti convinti della seconda ipotesi, ma per una conferma bisogna attendere ancora due settimane.

Pechino Express 2026: le regole sugli spoiler

Tra due settimane andrà in onda la finale di questa edizione di Pechino Express. Tutti sanno che il programma viene registrato prima della messa in onda, ma nessuno si aspettava uno spoiler del genere. Per evitare fughe di notizie la produzione ha sempre adottato un sistema rigido, ovvero durante l’ultimo Tappeto Rosso vengono registrare diverse versioni della vittoria finale, coinvolgendo tutte le coppie rimaste in gioco. Ogni concorrente deve registrare la sua felicità come se avesse realmente vinto, senza sapere se quella scena verrà usata o no. In questo modo il numero delle persone realmente a conoscenza del risultato finale si riduce drasticamente.

Ci sono anche accordi di riservatezza firmati dai concorrenti e penali che arriverebbero fino a un milione di euro in caso di spoiler. Questo spiega perché non è mai accaduto di ricevere un’indiscrezione da parte di uno dei concorrenti fino alla conclusione della messa in onda. Proprio per questo lo spoiler inaspettato pubblicato da Now Tv ha fatto scoppiare ancora di più il caos. Online continuano a essere condivise ipotesi di ogni genere. Le discussioni sui social sono ancora in corso e molti utenti hanno deciso di non condividere questa fuga di notizie per rispetto a chi vuole guardare Pechino Express senza anticipazioni. Potrebbe essere tardi per questo, ma non resta che aspettare la puntata finale.