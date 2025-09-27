Nel 2026 torna in TV la nuova edizione di Pechino Express. Svelate le coppie che parteciperanno e chi sono gli inviati che affiancheranno Costantino Della Gherardesca.

Le coppie di Pechino Express 2026

Giungono nuove notizie sui programmi pronti a iniziare in TV. Tra questi c’è grande attesa per Pechino Express 2026, che proprio dal 27 settembre ha iniziato a svelare i suoi protagonisti.

In questa edizione il viaggio si preannuncia ancor più avvincente che mai. Si partirà dall’Indonesia, per poi proseguire in Cina e infine culminare con le tappe decisive in Giappone. Un bellissimo itinerario realizzato per Pechino Express, che metterà alla prova i concorrenti.

Ma chi sono tutti i viaggiatori di questa edizione di Pechino Express? A partire saranno Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, a sorpresa spunta anche il nome di Chanel Totti e Filippo Laurino. Ma non solo, perché in elenco vediamo anche Jo Squillo e Michelle Masullo, così come le sorelle e modelle argentine Candelaria e Camila Solórzano e i due rapper Dani Faiv e Tony 2Milli.

Ovviamente l’elenco è in aggiornamento e presto conosceremo anche tutti gli altri partecipanti di Pechino Express. Le notizie però non sono finite qui.

Chi sono gli inviati del programma di Sky Uno

Per la prima volta, infatti, sono stati introdotti anche i tre inviati che affiancheranno Costantino Della Gherardesca in questa nuova avventura a Pechino Express su Sky Uno.

Eccezionalmente vedremo il trio formato da Lillo, Giulia Salemi e Guido Meda.

Quale sarà il loro compito? Come emerso dalle prime anticipazioni a Pechino Express loro avranno il compito di documentare quelli che sono gli sviluppi della competizione dei concorrenti. Poi dovranno fornire anche il proprio punto di vista sulle varie situazioni che si verificano all’interno del gioco.

Tra novità e punti fermi, Pechino Express è pronto a tenerci compagnia e presto conosceremo maggiori dettagli!