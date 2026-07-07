Per anni è stata una delle domande più ricorrenti della musica italiana: perché J-Ax e Fedez hanno deciso di interrompere il loro sodalizio artistico proprio nel momento di massimo successo? Dopo tanto silenzio, è stato finalmente J-Ax a raccontare la sua versione dei fatti, svelando un retroscena rimasto finora sconosciuto. Ospite del podcast The BSMT di Gianluca Gazzoli, il rapper milanese ha parlato della fine dell’esperienza con Newtopia, dell’amicizia con Fedez e di un accordo di riservatezza che prevedeva addirittura penali milionarie. Le sue dichiarazioni arrivano a distanza di anni dalla rottura ufficiale annunciata nell’estate del 2018 e aggiungono nuovi tasselli a una vicenda che continua ad appassionare i fan.

J-Ax rompe il silenzio su Fedez: “Non c’è mai stata una vera litigata”

L’avventura tra J-Ax e Fedez era iniziata nel 2013 con la nascita di Newtopia, etichetta indipendente che ha contribuito a cambiare il panorama del rap italiano e a lanciare artisti come Fabio Rovazzi e Denny LaHome. Il progetto raggiunse il suo apice con l’album Comunisti col Rolex e con il concerto-evento allo stadio San Siro.

Dietro quel successo, però, qualcosa si era già incrinato. J-Ax ha raccontato che durante il concerto di San Siro il clima tra lui e Fedez non era più quello degli inizi. “San Siro non è la mia dimensione e non l’ho vissuta bene. Io già stavo male e volevo andarmene. La situazione aveva preso una direzione che non mi piaceva più e non c’era più lo spirito con cui avevamo fondato Newtopia.”

Nonostante tutto, il cantante ha escluso che ci sia stato un episodio preciso che abbia provocato la rottura. “Non c’è mai stata una vera litigata. Lui era molto più giovane di me, io sono rimasto uguale. Semplicemente, col tempo abbiamo iniziato ad avere visioni diverse della musica e del lavoro.” ha spiegato.

“Penali milionarie”, J-Ax sull’accordo firmato con Fedez

La rivelazione più sorprendente dell’intervista riguarda il momento della separazione. J-Ax ha spiegato che, oltre alla chiusura della collaborazione professionale, i due firmarono anche un accordo di riservatezza. “Quando abbiamo chiuso Newtopia abbiamo firmato un accordo che prevedeva penali milionarie. C’era scritto che né io né lui avremmo dovuto parlare della rottura. Io accettai subito quella proposta, senza nemmeno trattare” ha spiegato.

Una scelta che, secondo il rapper, lo ha portato a mantenere il silenzio per anni, nonostante le continue domande ricevute durante interviste e ospitate televisive. Il rapper ha poi ricordato come Fedez, nel 2019, abbia raccontato il proprio punto di vista durante l’intervista concessa a Peter Gomez nel programma La Confessione. “Avrei potuto rivalermi su quell’accordo perché, di fatto, era stato disatteso. Ma non l’ho fatto. Non avevo alcun interesse a trasformare tutto in una battaglia legale” ha aggiunto il rapper.

Le parole di J-Ax: la pace con Fedez e il nuovo capitolo della loro amicizia

Dopo quattro anni di distanza, nel 2022 è arrivata la riconciliazione, culminata con il concerto benefico Love Mi e, l’anno successivo, con il successo di Disco Paradise insieme ad Annalisa. J-Ax ha spiegato che quella reunion aveva un significato particolare, soprattutto per il pubblico che aveva seguito la loro storia artistica. “Era una bella storia da raccontare. È un po’ come quando due genitori separati si ritrovano per Natale: i figli sono felici. E i figli, in questo caso, erano i nostri fan” ha raccontato il rapper.

Il cantante ha però precisato che ogni separazione ha sempre due versioni e che il suo obiettivo non è mai stato quello di alimentare polemiche. “La storia di un divorzio cambia a seconda di chi la racconta. Io avevo già voltato pagina e non avevo bisogno di dimostrare di avere ragione. Ho preferito tutelare quello che avevamo costruito insieme e il rispetto per chi ci ha seguito in tutti questi anni” ha spiegato. Le parole di J-Ax riaprono inevitabilmente uno dei capitoli più discussi della musica italiana recente. Dopo anni di indisiscrezioni e ipotesi, il rapper ha scelto di raccontare la propria verità, aggiungendo nuovi dettagli su una rottura che continua ancora oggi a far parlare il pubblico.