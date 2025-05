Non va in onda Affari Tuoi oggi 2 maggio, ecco perché

Oggi venerdì 2 maggio 2025 Affari Tuoi non va in onda. Salta l’appuntamento con Stefano De Martino. Ecco perché il gioco dei pacchi non sarà trasmesso da Rai 1.

Affari Tuoi oggi 2 maggio non va in onda

I cambi di programmazione non riguardano solo Mediaset! Anche la Rai ha apportato dei cambiamenti. Oggi 2 maggio 2025 Affari Tuoi non va in onda su Rai 1. Il gioco dei pacchi si prende un giorno di pausa e tornerà ufficialmente domani con una nuova puntata.

Inizialmente per la serata di oggi era stato annunciato un appuntamento speciale in prima serata con la partecipazione di numerosi vip. Purtroppo però ha subito uno slittamento e sarà trasmesso un altro giorno. Non ci sarà da attendere molto, dato che è previsto per domenica 4 maggio.

Ma perché oggi 2 maggio Affari Tuoi non va in onda? A fornire la vera motivazione è stato il giornalista Giuseppe Candela. Secondo quanto si apprende, pare infatti che la Rai abbia deciso di rinviare l’appuntamento di Affari Tuoi per via di cambi di palinsesto fatti nei giorni scorsi con la scomparsa di Papa Francesco.

Di fronte a questo evento di portata mondiale, la Rai ha di fatto stravolto il suoi piani e rinunciato ai programmi prefissati lasciando spazio agli speciali sul Pontefice e quello che succederà dopo la sua dipartita.

Adesso però che si è ripresa in mano la vecchia programmazione, pare che il gioco dei pacchi andrà in onda non il 2 maggio con lo speciale serale, ma il 4 maggio. Modificato quindi solo il giorno di messa in onda e il resto non ha subito variazione alcuna.

Stasera quindi cosa sarà trasmesso? Andrà in onda prima Bruno Vespa e, in seguito L’Eredità con appuntamento serale.

Ecco perché oggi Affari Tuoi non va in onda, se qualcuno se lo stesse domandando!