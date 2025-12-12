Vi siete mai chiesti quanto guadagna Mariah Carey grazie alla canzone natalizia All I want for Christmas is you? Ecco la cifra da capogiro che intasca l’artista. Ve lo riveliamo noi.

Mariah Carey è senza dubbio la regina del Natale grazie alla sua iconica canzone “All I Want For Christmas Is You”. Ogni anno, quando le luci natalizie cominciano a brillare, il brano torna a conquistare le classifiche e le radio di tutto il mondo.

Ma vi siete mai chiesti quanto guadagna Mariah Carey grazie a questa hit? Siamo qui per dirvelo!

Secondo The Economist, la popstar incassa annualmente circa 2,5 milioni di dollari grazie solo a questa canzone. Ma non è tutto: da quando il brano è stato pubblicato nel 1994, Mariah Carey ha totalizzato circa 60 milioni di dollari fino al 2016, e oggi la cifra si stima sia vicina ai 100 milioni di dollari.

Ma non è solo lo streaming su Spotify a far lievitare i guadagni: la canzone, infatti, è diventata un classico che viene suonata in radio, venduta in singoli e utilizzata in pubblicità, film e spot pubblicitari.

Nel frattempo, la canzone ha accumulato più di 2,3 miliardi di streaming su Spotify, con oltre 73,9 milioni di ascoltatori mensili per l’artista sulla piattaforma. Un successo che ha permesso a Mariah Carey di consolidare il suo status di “regina del Natale”, con la sua canzone che ogni anno trova spazio nelle playlist natalizie.

Tutto ciò rende Mariah Carey una delle artiste più pagate del periodo natalizio. Se il 2025 confermerà le tendenze passate, possiamo essere certi che il suo guadagno da All I Want For Christmas Is You non farà che crescere ancora una volta.

