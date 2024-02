Perché Emma si è tatuata un muffin sulla coscia? Il motivo è una scommessa persa

Spettacolo

Andrea Sanna | 22 Febbraio 2024

Emma Marrone Viva Rai 2

Stamattina a Viva Rai 2 Emma Marrone è stata ospite di Fiorello. La cantante ha raccontato, tra le tante cose, di avere un tatuaggio piuttosto particolare e simpatico, realizzato dopo aver perso una scommessa!

Emma e il muffin tatuato sulla coscia

Attesissima questa mattina a Roma Emma Marrone ha fatto tappa da Fiorello a Viva Rai 2. Come spesso accade in questi casi la cantante, che solo ieri ha fatto chiarezza sulle fake news che la vedrebbero vicina a Tedua, si è resa protagonista di simpatici momenti con il conduttore.

Lo showman ha coinvolto Emma in un gioco in cui doveva ricordare cosa ha fatto in un periodo preciso della sua vita. Pensiamo per esempio a quando per una scommessa persa si è ritrovata a dover realizzare un tatuaggio davvero buffo: “È vero che tra i tuoi tatuaggi hai un muffin?”, ha chiesto incuriosito Fiorello.

Emma Marrone a quel punto ha risposto con la sua solita ironia, svelando com’è nato il tatuaggio in questione: “Ah… menomale….perché il muffin? Perché ho perso una scommessa ed era il pegno da pagare. Dove ce l’ho? Sulla coscia. Poi è diventato un panettone, però sì era un muffin. Ma chi ve le ha dette tutte queste cose?”.

E voi sapevate questa curiosità su Emma Marrone?

Tra le altre cose a Viva Rai 2 si è parlato anche della sigla della serie animata W.I.T.C.H. che ha visto proprio la cantante realizzarne la colonna sonora, peccato che lei non lo ricordasse come ha confessato in trasmissione. Sempre in ambito musicale Emma ha anche ricordato quando nel 2011 ha aperto il concerto di Taylor Swift nella sua prima data italiana:

“Sì, l’ho conosciuta. È molto carina ed è stata molto simpatica. Lei è rimasta lì a vedere le mie prove e mi ha fatto i complimenti. Mi ha detto che avevo una bellissima voce ed era contenta che una donna aprisse il suo primo concerto in Italia. Lei e il suo staff davvero molto carini”, ha concluso Emma Marrone. E chissà non possa esserci un nuovo incontro ora che Taylor Swift tornerà in Italia per i suoi concerti!