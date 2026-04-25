Molte persone si preoccupano quando si rendono conto di perdere molti capelli sotto la doccia. Partiamo sottolineando che la perdita dei capelli è un processo comune, ma viene spontaneo chiedersi quanto sia normale.

Perdere capelli sotto la doccia: quali sono i motivi?

Perdere in media dai 50 ai 100 capelli al giorno è del tutto normale. I capelli attraversano tre fasi principali, ovvero la crescita (anagen), la transizione (catagen) e il riposo (telongen), in cui è del tutto sana la caduta dei capelli e la sostituzione con i nuovi. Perdere i capelli sotto la doccia è normale e si tratta di un problema molto comune anche tra gli uomini. Nonostante questo, molte persone si chiedono se questo possa essere un segnale d’allarme da non sottovalutare. Il livello di normalità di questo fenomeno dipende dalle abitudini di vita quotidiana.

L’uso dell’acqua calda nella doccia può causare temporaneamente una maggiore caduta dei capelli, in quanto aumenta al circolazione sanguigna nel cuoio capelluto. Anche una cura troppo aggressiva dei capelli o qualche errore nella scelta dei prodotti che si utilizzano possono aumentare il fenomeno. La dieta può influire sulla salute dei capelli, così come la carenza di vitamina B12, di vitamina D, di biotina o l’anemia sideropenica. Un altro fattore importante è il cambio di stagione. Durante l’autunno, presente, si osserva un aumento della caduta dei capelli del 30-40%. Da non sottovalutare anche i fattori ambientali, ‘inquinamento e le radiazioni UV.

Caduta dei capelli: prevenzione e situazioni che richiedono una cura

Seguire una routine corretta per la cura dei capelli è fondamentale per mantenerli sani. Bisogna scegliere uno shampoo con pH adatto al tipo di capello, tecniche di asciugatura non aggressive e massaggi al cuoio capelluto. Queste sono tutte tecniche che possono ridurre la caduta dei capelli. La giusta routine prevede un lavaggio con acqua tiepida, mai troppo calda, un massaggio con movimenti circolari, l’uso di un pettine a denti larghi, un’asciugatura a bassa temperatura e l’utilizzo di una maschera nutriente una volta a settimana.

Per quanto sia normale perdere capelli sotto la doccia, la loro caduta può anche essere un campanello d’allarme per problemi di salute, come disturbi alla tiroide, malattie autoimmuni e squilibri ormonali. In questi casi ci sono altri segnali a cui prestare attenzione, come l’arretramento o diradamento dell’attaccatura dei capelli, prurito, desquamazione e arrossamento del cuoio capelluto, una caduta di capelli più intensa e del tutto improvvisa e la fragilità e opacità dei capelli.