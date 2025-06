Su Instagram Perla Vatiero ha rivelato di essere al lavoro sul suo primo libro, un racconto personale che raccoglie emozioni e momenti vissuti dopo il Grande Fratello.

Il libro di Perla Vatiero

Dopo l’esperienza intensa e controversa al Grande Fratello, Perla Vatiero è pronta a scrivere – letteralmente – una nuova pagina della sua vita. E lo fa con un annuncio che ha sorpreso i fan su Instagram: sta per uscire il suo primo libro.

Rispondendo alla domanda di un follower che le chiedeva se ci fossero nuovi progetti in arrivo, Perla ha colto l’occasione per condividere una notizia importante e molto personale:

“Guarda, per la prima volta dopo tanto tempo, sento che sto costruendo qualcosa solo per me”, ha scritto nelle sue storie Perla Vatiero. “Il Grande Fratello è stato un punto di svolta, ma ora voglio usare questa visibilità per raccontare davvero chi sono, al di là delle telecamere.”

Perla Vatiero ha rivelato che sta lavorando a un progetto molto intimo: un racconto, quasi un diario, che raccoglie pensieri, emozioni e vissuti dell’ultimo anno. E ha deciso di regalare ai fan un primo, piccolo spoiler. Uno dei capitoli si intitolerà “La stanza senza specchi”, un momento cruciale per l’ex gieffina e influencer.

“È il momento in cui ho smesso di guardarmi fuori per iniziare a guardarmi dentro. Racconto una notte in particolare, nella Casa, in cui mentre tutti dormivano, ho avuto una vera crisi. Non l’hanno vista in puntata, ma io lì ho capito che stavo combattendo con una Perla che avevo lasciato indietro da troppo tempo.”

Storia Instagram Perla Vatiero

Con queste parole, Perla anticipa un progetto dove vuole mostrarsi ai fan vulnerabile e alla ricerca di riscatto. Un racconto che promette di mostrare una Perla sicuramente inedita, lontana dai riflettori e dalle dinamiche televisive. “Voglio raccontare la verità, la mia. E farlo senza filtri”, ha concluso.

I fan ora attendono con trepidazione l’uscita del libro, che segna una nuova tappa nel percorso personale e professionale di Perla Vatiero, la quale a quanto pare vuole mettersi a nudo e rivelare delle parti di sé probabilmente mai raccontate.