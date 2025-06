Genny Urtis ha pubblicato un nuovo video all’interno del quale parla dei presunti ritocchi estetici dei Vip. Questa volta ha preso in esame l’attore Michele Morrone! Ecco che cos’ha detto.

Genny Urtis parla di Michele Morrone

Di Michele Morrone si è parlato tanto nelle ultime settimane dopo la sua intervista a Belve, durante la quale ha fatto riferimento ad alcuni colleghi del cinema italiano. Il discorso lo ha continuato sui social e il popolo del web si è diviso ma il tutto si è concluso con delle scuse da parte dell’attore stesso.

Ma oggi non parliamo di tutto questo, bensì dei presunti ritocchini estetici che avrebbe fatto Morrone secondo il parere di Genny Urtis. Il discorso della chirurga comincia in questo modo:

“Botoxini benvenuti a un’altra puntata di Bisturi Fatale. Se vi dico bellezza check, ok. Carisma check, ok. Umiltà? Non ci siamo, ma di chi parliamo? Di Michele Morrone visto da poco a Belve. Ce l’ha con il parterre di attori italiani ed è diventato un attore di fama internazionale, quello è vero”.

Genny ha quindi cominciato a parlare di ciò che sembrerebbe cambiato sul suo viso mettendo due immagini a confronto. La prima caratteristica che viene citata è il naso: “Sembra leggermente cambiato e la mandibola è un po’ più disegnata“. Poi conclude: “Il botox non so se lo fa, penso di no. Ho visto che era molto espressivo“.

Michele Morrone non ha mai raccontato di aver fatto ricorso alla chirurgia estetica, quindi tutto ciò è da prendere come la sola opinione di Genny Urtis. Noi di Novella 2000 rimaniamo a disposizione per eventuali rettifiche o smentite da parte del diretto interessato nel caso in cui volesse intervenire sulla questione.